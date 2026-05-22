“Future Forest” จับมือ “Butterflies of Thailand” มอบป้ายสื่อความหมายผีเสื้อให้อุทยานฯ แก่งกระจาน ส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติ

เพชรบุรี - กลุ่มนักสำรวจผีเสื้อ “Future Forest” และ “Butterflies of Thailand” มอบป้ายสื่อความหมายผีเสื้อกว่า 102 ชนิด ให้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหน่วยบ้านกร่าง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หวังส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและการอนุรักษ์แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยว
วันนี้( 22 พ.ค.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วย นายสิงห์ อินทร์จักร์ และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.4 (บ้านกร่าง) ให้การต้อนรับคณะนักสำรวจผีเสื้อจากกลุ่ม Future Forest และกลุ่ม Butterflies of Thailand นำโดย “น้องคิน” เจ้าของช่องยูทูบ Future Forest ที่เดินทางมามอบป้ายสื่อความหมายผีเสื้อภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
สำหรับป้ายสื่อความหมายดังกล่าว จัดทำเป็นนิทรรศการภาพสีบนแผ่นโลหะ ขนาด 45 x 150 เซนติเมตร พร้อมขาตั้งสูง 80 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดรวบรวมภาพผีเสื้อจำนวน 102 ชนิด พร้อมข้อมูลชื่อภาษาไทย ชื่อสามัญ (Common Name) และชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)
ทั้งนี้ ภาพถ่ายและข้อมูลผีเสื้อทั้งหมด ได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดย นายยูทากะ อินาโยชิ ผู้เชี่ยวชาญด้านผีเสื้อชาวญี่ปุ่น อีกทั้งยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสมาร์ตโฟนได้ทันที
คณะผู้จัดทำระบุว่า ป้ายสื่อความหมายทั้งหมดมอบให้เป็นนิทรรศการประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หน่วย กจ.4 (บ้านกร่าง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งภาพถ่ายผีเสื้อได้มาจากช่างภาพหลายคนในกลุ่ม Butterflies of Thailand ที่ใช้เวลากว่า 10 ปีในการรวบรวมภาพ เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติ หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.4 (บ้านกร่าง) ยังถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักถ่ายภาพสัตว์ป่าและนักดูผีเสื้อ เนื่องจากมีความหลากหลายของผีเสื้อมากกว่า 250 ชนิด พบได้ตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณลำธาร 1 ถึงลำธาร 3 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเขาพะเนินทุ่ง
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หรือผ่านเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมถึงศึกษาข้อมูลผีเสื้อเพิ่มเติมได้ที่ Future Forest Butterfly Guide