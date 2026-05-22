ระทึก! ระเบิดใส่ครูฝึกสาหัสกลาง รพ.สนามค่ายพระรามหก ขณะเตรียมอุปกรณ์สอน EOD เร่งปิดพื้นที่ตรวจสอบ

เพชรบุรี - เกิดเหตุระเบิดภายในโรงพยาบาลสนามค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขณะครูฝึกกำลังจัดเตรียมวัตถุระเบิดประกอบการเรียนการสอน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาล ขณะที่ผู้บังคับบัญชาสั่งปิดพื้นที่รอ EOD และพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พ.ต.ท.สายยนต์ ขึ้นนกคุ้ม รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรชะอำ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ศักดา สีม่วง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ได้รับแจ้งเหตุระเบิดภายในโรงพยาบาลสนาม ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการฝึก จึงรีบเดินทางเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบครูฝึกได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ทราบชื่อคือ ดาบตำรวจศักดิ์สิทธิ์ ภูกิ่งเงิน อายุ 51 ปี สภาพร่างกายมีบาดแผลฉกรรจ์จากแรงระเบิดบริเวณมือและลำตัว มีเลือดไหลจำนวนมากและสัญญาณชีพอ่อนลง เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามได้เร่งให้การปฐมพยาบาลขั้นสูง ห้ามเลือด และประคองอาการ ก่อนนำตัวส่ง โรงพยาบาลหัวหิน อย่างเร่งด่วน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ครูฝึกกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุระเบิดเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน แต่เกิดความผิดพลาดจนวัตถุระเบิดทำงาน ส่งผลให้แรงระเบิดกระแทกร่างได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้บังคับบัญชาได้สั่งปิดกั้นพื้นที่ทันที ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกโดยเด็ดขาด เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด
ขณะที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นครูฝึกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ และไม่ได้เป็นบุคลากรในสังกัดค่ายพระรามหกโดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการประสานส่งต่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยทางค่ายพระรามหกยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนด้านการรักษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมขอให้การรักษาเป็นไปด้วยความปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 พ.ต.ท.สายยนต์ ขึ้นนกคุ้ม รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรชะอำ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ศักดา สีม่วง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ได้รับแจ้งเหตุระเบิดภายในโรงพยาบาลสนาม ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการฝึก จึงรีบเดินทางเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบครูฝึกได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ทราบชื่อคือ ดาบตำรวจศักดิ์สิทธิ์ ภูกิ่งเงิน อายุ 51 ปี สภาพร่างกายมีบาดแผลฉกรรจ์จากแรงระเบิดบริเวณมือและลำตัว มีเลือดไหลจำนวนมากและสัญญาณชีพอ่อนลง เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามได้เร่งให้การปฐมพยาบาลขั้นสูง ห้ามเลือด และประคองอาการ ก่อนนำตัวส่ง โรงพยาบาลหัวหิน อย่างเร่งด่วน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ครูฝึกกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุระเบิดเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน แต่เกิดความผิดพลาดจนวัตถุระเบิดทำงาน ส่งผลให้แรงระเบิดกระแทกร่างได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้บังคับบัญชาได้สั่งปิดกั้นพื้นที่ทันที ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกโดยเด็ดขาด เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด
ขณะที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นครูฝึกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ และไม่ได้เป็นบุคลากรในสังกัดค่ายพระรามหกโดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการประสานส่งต่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยทางค่ายพระรามหกยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนด้านการรักษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมขอให้การรักษาเป็นไปด้วยความปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ว