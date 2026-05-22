xs
xsm
sm
md
lg

เก๋งพุ่งชน จยย. กลางถนน ร่างยายวัย 69 กระเด็นหัวฟาดพื้น เสียชีวิต คนขับอ้างตัดหน้ากะทันหัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สระบุรี - วงจรปิดจับภาพนาทีสลด รถเก๋งพุ่งชนจักรยานยนต์ใกล้จุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลพระพุทธบาท ร่างคุณยายวัย 69 ปี กระเด็นตกกระแทกพื้นอาการสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตกลางถนน ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ด้านคนขับเก๋งยังช็อก เผยผู้ตายขี่ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด เบรกไม่ทัน

วันนี้( 22 พ.ค.) ร.ต.อ.ธีระพงษ์ พิมพา ร้อยเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณใกล้จุดกลับรถ ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าเมืองสระบุรี หน้า โรงพยาบาลพระพุทธบาท หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จึงประสานทีมแพทย์กู้ชีพ 1669 และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุพบร่าง นางอวยพร ผดุงพล อายุ 69 ปี นอนหายใจรวยรินอยู่กลางถนน มีเลือดไหลออกทางหูและปากจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เร่งทำการปั๊มหัวใจ (CPR) เพื่อยื้อชีวิตก่อนรีบนำส่งห้องฉุกเฉิน แต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมา เนื่องจากกะโหลกศีรษะแตกร้าวอย่างรุนแรง

ตรวจสอบบริเวณเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง ทะเบียน ณ 7227 สระบุรี สภาพด้านท้ายพังเสียหายอย่างหนัก ส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์เก๋งฮอนด้า สีดำ ทะเบียน สจ 9491 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้ามีร่องรอยการเฉี่ยวชน โดยมี นางสาวเนตรนภา องอาจทวีชัย อายุ 49 ปี คนขับ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตกใจ

นางสาวเนตรนภา เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับรถมาในช่องทางขวาสุด มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสระบุรีตามปกติ แต่เมื่อมาถึงช่วงใกล้จุดกลับรถหน้าโรงพยาบาล รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้เบี่ยงตัดข้ามเลนกะทันหันในระยะใกล้ ทำให้เบรกไม่ทัน ก่อนพุ่งชนอย่างแรงจนร่างกระเด็นตกกระแทกพื้น

เบื้องต้น พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด โดยได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสระบุรี พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดกลับรถและหน้าโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาพฤติการณ์การขับขี่ของทั้งสองฝ่าย ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เก๋งพุ่งชน จยย. กลางถนน ร่างยายวัย 69 กระเด็นหัวฟาดพื้น เสียชีวิต คนขับอ้างตัดหน้ากะทันหัน
เก๋งพุ่งชน จยย. กลางถนน ร่างยายวัย 69 กระเด็นหัวฟาดพื้น เสียชีวิต คนขับอ้างตัดหน้ากะทันหัน
เก๋งพุ่งชน จยย. กลางถนน ร่างยายวัย 69 กระเด็นหัวฟาดพื้น เสียชีวิต คนขับอ้างตัดหน้ากะทันหัน
เก๋งพุ่งชน จยย. กลางถนน ร่างยายวัย 69 กระเด็นหัวฟาดพื้น เสียชีวิต คนขับอ้างตัดหน้ากะทันหัน
เก๋งพุ่งชน จยย. กลางถนน ร่างยายวัย 69 กระเด็นหัวฟาดพื้น เสียชีวิต คนขับอ้างตัดหน้ากะทันหัน