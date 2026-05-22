กกต.ฟัน สท.แหลมใหญ่ ขาดคุณสมบัติสมัครเลือกตั้ง สั่งเลือกตั้งใหม่ ตัดสิทธิ์ 20 ปี

สมุทรสงคราม - กกต.สมุทรสงคราม สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมใหญ่ หลังตรวจพบผู้สมัครขาดคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครทั้งที่รู้อยู่แล้ว เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น โทษหนักทั้งจำคุก ปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี พร้อมเตรียมจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน
วันนี้ (22 พ.ค.) น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำสั่งให้ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งในลำดับที่ได้รับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี พร้อมสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่จำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการตรวจสอบภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้สมัครรายดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังคงลงสมัครทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
น.ส.มาณวิกา กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งกำหนดโทษสำหรับผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสามารถสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 20 ปี
ภายหลังจาก กกต. มีคำสั่งดังกล่าว จะมีการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่ เพื่อให้ได้ผู้แทนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
สำหรับการเลือกตั้งใหม่ จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ กกต. มีคำสั่ง คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ตามข้อ 206/1 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม