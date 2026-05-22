เปิด “วินาทีชีวิต” ตำรวจจราจรช่วยหญิงเครียดหนี้นอกระบบกลางสะพาน ส.ส.–ตร.เร่งยื่นมือพยุงชีวิต

ราชบุรี - โลกออนไลน์ชื่นชมตำรวจจราจร สภ.เมืองราชบุรี หลังเข้าช่วยหญิงวัย 50 ปี เกิดอาการวูบจากความเครียดหนี้นอกระบบกลางสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ก่อน ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ช่วยเหลือ มอบทุนตั้งต้น–ประสานเจ้าหนี้ หวังให้กลับมาตั้งหลักชีวิตได้อีกครั้ง
จากกรณีเฟซบุ๊กของ ร.ต.ท.วิเชียร มณีวิหก รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองราชบุรี โพสต์เรื่องราวการเข้าช่วยเหลือหญิงสาวรายหนึ่ง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง จนกลายเป็นกระแสชื่นชมในโลกออนไลน์ หลังพบว่าหญิงคนดังกล่าวเผชิญปัญหาหนี้นอกระบบอย่างหนัก จนเกิดภาวะเครียดสะสมและหมดหนทางหาเงินลงทุนค้าขาย
ล่าสุด วันนี้( 22 พ.ค.) น.ส.กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ร.ต.ท.วิเชียร มณีวิหก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่หญิงสาวรายดังกล่าว ทราบชื่อคือ น.ส.ยมนา ปานประทีป หรือ “น้ำ” อายุ 50 ปี ชาวตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบัน น.ส.ยมนา อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีกับสามีชาวต่างด้าว มีอาชีพเร่ขายข้าวเกรียบว่าวและขนมครกตามตลาด แต่ประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบถึง 7 ราย ทำให้ต้องส่งเงินรายวันรวมประมาณวันละ 1,400 บาท ขณะที่รายได้จากการค้าขายรวมกับรายได้ของสามีมีเพียงประมาณวันละ 1,700 บาท อีกทั้งยังต้องรับภาระค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ และค่าไฟ เดือนละประมาณ 1,500 บาท ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและชำระหนี้
จากการสอบถามทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ น.ส.ยมนา พยายามโทรศัพท์ขอยืมเงินจากเพื่อนหลายคน แต่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ จึงตั้งใจเดินทางไปหาเพื่อนที่วัดท้ายเมือง แต่เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง กลับเกิดอาการวูบจากความเครียดสะสม พักผ่อนไม่เพียงพอ และความกดดันจากปัญหาหนี้สิน รวมถึงไม่มีเงินทุนสำหรับค้าขายต่อ จนอยู่ในภาวะสิ้นหวัง
ภายหลังรับทราบปัญหา น.ส.กุลวลี ได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนตั้งต้นจำนวน 5,000 บาท พร้อมเหมาสินค้าข้าวเกรียบว่าวและขนมครก เพื่อนำไปแจกจ่ายภายในงานทำบุญครบรอบการเสียชีวิตของนางกอบกุล นพอมรบดี ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เพื่อช่วยสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพให้กับครอบครัว
นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.วิเชียร ประสานความช่วยเหลือด้านวัตถุดิบในการค้าขาย รวมทั้งประสานกลุ่มเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เพื่อหาแนวทางผ่อนปรนและหาข้อยุติร่วมกัน หวังช่วยให้หญิงสาวสามารถกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนจำนวนมาก ที่มองว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของบทบาทตำรวจและภาคการเมือง ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิต