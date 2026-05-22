ทนายควง 2 เยาวชนร้องสื่อ ขอความเป็นธรรมคดีฆ่าหนุ่ม วอนเปิดภาพวงจรปิดพิสูจน์ความจริง

นครปฐม - “ทนายเสือ” พา 2 เยาวชนร้องสื่อ หลังถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกคดีฆ่าคนตาย ยืนยันไม่ได้ก่อเหตุ พร้อมอ้างถูกทำร้ายสาหัสในคืนเดียวกัน วอนสื่อ-กู้ภัย-ชาวบ้าน เปิดภาพวงจรปิดช่วยพิสูจน์ความจริง ขณะทนายเผยพบข้อพิรุธหลายจุด เตรียมยื่นอุทธรณ์สู้คดีเต็มที่
วันนี้ (22 พ.ค.) นายเตชวัชร มนูเดชาวัชร หรือ “ทนายเสือ” พานายตูน และนายเปรม (นามสมมติ) อายุ 17 ปี เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน เพื่อขอความเป็นธรรม หลังทั้งสองถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกในคดีฆ่าคนตาย จากเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะวิวาทบริเวณถนนมาลัยแมน ฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครปฐม หมู่ 9 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นเหตุให้นายฉันทกร อายุประมาณ 15 ปี เสียชีวิต
โดยก่อนหน้านี้ มีสื่อหลายสำนักนำเสนอข่าวในลักษณะการยกพวกตีกันและลวงมาฆ่าชิงรถจักรยานยนต์ แต่ทางครอบครัวและผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสังหาร พร้อมพยายามติดต่อขอภาพจากสื่อมวลชนและกล้องวงจรปิดในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ประกอบการต่อสู้คดี แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
นายตูน เปิดเผยว่า คืนเกิดเหตุตนเองนั่งอยู่กับเพื่อนบริเวณวัดทุ่งรี ก่อนมีคนโทรศัพท์ผ่าน Messenger มาท้าทายให้ไปพบ แต่ตนปฏิเสธและพยายามหลีกเลี่ยงปัญหา กระทั่งต่อมามีกลุ่มรถจักรยานยนต์หลายคันขี่ผ่านหน้าร้านอู่ซ่อมรถของนายเปรม จึงตัดสินใจออกจากพื้นที่เพื่อกลับบ้าน
ระหว่างทางบริเวณจุดกลับรถถนนใหญ่แถววัดทุ่งรี ได้พบกลุ่มรถจักรยานยนต์ขี่สวนมา ก่อนที่เพื่อนซึ่งนั่งซ้อนท้ายจะร้องขึ้นเสียงดัง และรถของนายเปรมล้มลง โดยอ้างว่าถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด ขณะที่ตนเองได้รับบาดเจ็บไหปลาร้าหัก ส่วนนายเปรมถูกฟันศีรษะอาการสาหัส ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายตูน ระบุอีกว่า ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่าทั้งสองเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตาย ทั้งที่ตนยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ พร้อมอ้างว่าถูกกดดันให้ลงลายมือชื่อในเอกสารรับทราบข้อกล่าวหา
“ผมยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำ และไม่รู้จักผู้ตายมาก่อน ตอนขึ้นศาลพ่อของผู้ตายยังพยายามเข้ามาทำร้าย แต่ผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้ก่อเหตุ” นายตูนกล่าว
ด้านนายเปรม ยืนยันเช่นกันว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พร้อมระบุว่าตนเองก็เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องการภาพจากสื่อมวลชน กู้ภัย หรือประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิสูจน์ต่อศาลว่าไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุช่วงที่มีการสังหาร
ขณะที่นายเตชวัชร หรือทนายเสือ กล่าวว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกทั้งสองคนคนละ 10 ปี ก่อนลดโทษเหลือ 6 ปี 8 เดือน เนื่องจากเป็นเยาวชน ซึ่งหากรับโทษจะต้องถูกส่งตัวไปยังสถานพินิจฯ
ทนายเสือ ระบุว่า คดีนี้ยังมีข้อพิรุธหลายประเด็น ทั้งลักษณะศพ สีเสื้อผ้าที่พยานให้การไม่ตรงกัน รวมถึงอาวุธมีด 3-4 เล่มที่ยังไม่มีการตรวจลายนิ้วมืออย่างละเอียด แต่ใช้เพียงคำให้การบางส่วนประกอบสำนวน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นคดีที่ทั้งสองแจ้งความกลับว่าถูกพยายามฆ่า แต่จนถึงขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้าในพื้นที่ สภ.เมืองนครปฐม
“ตอนนี้ทีมทนายจะยื่นอุทธรณ์ และพยายามรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะภาพวงจรปิดหรือภาพจากกู้ภัยและสื่อมวลชน หากใครมีภาพในคืนเกิดเหตุ ก็อยากให้นำมาเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล” ทนายเสือกล่าวทิ้งท้าย