รพ.ชายแดนเชียงราย จ่อวิกฤตขาดหมอ เผยมีทั้งลาออก-ขอเรียนต่อ-แพทย์ฝึกหัดเสร็จเปลี่ยนเส้นทาง

เชียงราย - ไม่ใช่แค่เรื่องจัดสรรงบ สปสช. โรงพยาบาลเชียงแสน วิกฤติขาดหมอ!! ทั้งลาออก-เรียนต่อ ตั้งแต่มิถุนาฯนี้ แถมหมออินเทิร์น 1 เปลี่ยนเส้นทางเดิน..จนต้องออกประกาศเจ็บป่วยทั่วไปให้เข้า รพ.สต.(อนามัย) -คลินิก/ร้ายยาใกล้บ้านก่อน
โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว ได้มีประกาศสำคัญจากโรงพยาบาลแจ้งประชาชนทั่วไป ว่าโรงพยาบาลฯกำลังประสบกับสถานการณ์ขาดแคลนแพทย์ในเดือน มิ.ย.นี้ เพราะมีแพทย์ลาออกและไปศึกษาต่อรวมจำนวน 4 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรแพทย์จากส่วนกลางเพิ่มเติม
แต่เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันจึงทำให้มีข้อจำกัดด้านกำลังคน ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวจึงอาจส่งผลให้ระยะเวลารอคอยนานขึ้น โรงพยาบาลจะมีการจัดลำดับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตเป็นลำดับแรก
กรณีมีอาการเจ็บป่วยทั่วไป (ไม่รุนแรง) ขอความร่วมมือเข้ารับบริการเบื้องต้นได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน, คลินิกหรือร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน
อย่างไรก็ตาม หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤต โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติ แต่เผื่อเวลาในการเข้ารับบริการด้วย
ด้านสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ได้มีประกาศในเรื่องเดียวกันว่า เชียงราย ประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงกำลังคนด้านการแพทย์เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะแพทย์จบใหม่หลังปฏิบัติงานครบช่วงเป็นแพทย์ฝึกหัดหรือ "อินเทิร์น 1" แล้ว บางส่วนเปลี่ยนเส้นทางการทำงาน ซึ่งเดิม จ.เชียงราย คาดว่าจะมีแพทย์ปฏิบัติงานต่อในระดับอินเทิร์น 2 สำหรับโรงพยาบาลชุมชน แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริงกลับลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงกำลังคนของโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มเติมในบางส่วน
อย่างไรก็ตาม จ.เชียงราย ได้มีการบริหารจัดการกำลังคนร่วมกันภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยให้โรงพยาบาลในจังหวัดร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือกันตามภาระงานและบริบทของแต่ละอำเภอ เพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม นอกจากนี้ได้มีการปรับระบบการจัดบริการ การจัดเวร การส่งต่อผู้ป่วย และการสนับสนุนบุคลากรระหว่างเครือข่ายบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดด้านกำลังคนในปัจจุบัน
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ยืนยันว่าได้ตระหนักและเข้าใจถึงความห่วงใยของประชาชนต่อสถานการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันว่า ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤต และบริการจำเป็นยังคงได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งเร่งดำเนินมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารกำลังคนทางการแพทย์ เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพของจังหวัดสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
รายงานข่าวแจ้งว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลตามชายแดนของ จ.เชียงราย นอกจากจะมีผู้ไปใช้บริการเป็นคนไทยแล้วยังมีผู้ถือบัตรอื่นๆ รวมไปถึงผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะโรงพยาบาลแม่สาย โรงพยาบาลเชียงแสน ฯลฯ ที่มีผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมารักษาด้วยเป็นจำนวนมาก เมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ผู้ไปใช้บริการรอรับการรักษานานกว่าปกติ ประชาชนที่ไปใช้บริการจึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วย.