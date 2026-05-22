ผงะ!พบสาววัย 37 ถูกยิงเจาะหัวดับคาเพิงพักแหล่งมั่วสุมกลางป่าแพะปลายนาห้างฉัตร คนอ้างเห็นมือปืน-ทิ้ง จม.ชี้เป้า

ลำปาง – พบศพหญิงสาวอายุ 37 ปี ถูกยิงเจาะหัวดับคาเพิงพักกลางป่าแพะปลายนาห้างฉัตร จุดที่ชาวบ้านมองเป็นแหล่งมั่วสุม แถมมีคนอ้างเห็นมือยิง-ทิ้งจดหมายน้อยไว้ด้วย เบื้องตำรวจพุ่งปมยาเสพติด-เร่งตามตัวผู้ต้องสงสัยสอบ
วันนี้ ( 22 พ.ค.) พ.ต.อ.ประภาส อุบลศรี ผกก.สภ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งเหตุมีคนพบศพหญิงเสียชีวิต ภายในเพิงพักกลางป่าซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “แพะ” ที่อยู่ปลายนาท้ายหมู่บ้าน ม.7 บ้านปงใต้ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จึงนำชุดสืบสวน สภ.ห้างฉัตร แพทย์เวร และ พิสูจน์หลักฐาน พร้อมด้วยกู้ภัยเทศบาลตำบลปงยางคก
จุดเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าลัดคันนาเข้าไปยังป่าแพะท้ายหมู่บ้าน เมื่อไปถึงจึงพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการขุดเป็นสระน้ำเลี้ยงปลาโดยรอบ และทำเพิงพักชั่วคราว มีเปลนอน 3 จุด และมีอุปกรณ์ทำครัว รวมถึงขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระจัดกระจายอยู่ ชาวบ้านระบุว่าจุดดังกล่าว มักมีคนเข้ามานั่งตกปลาและจับกลุ่มดื่มสุรามั่วสุมกันเป็นประจำ
ภายในเพิงพักชั่วคราวพบศพ นางสุกัญญา หรือ ปุ๋ย อายุ 37 ปี ชาวบ้านจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .32 เข้าที่บริเวณศีรษะบนขวา คาดกระสุนยังฝังใน-เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8-12 ชั่วโมง
จากการสอบถามนายก้านแก้ว อายุ 63 ปี เป็นพ่ออดีตสามีของผู้ตาย เปิดเผยว่าผู้ตายกับลูกชายของตนได้เลิกรากันนานแล้ว ตนรับหลานชายมาเลี้ยงตั้งแต่เล็ก ผู้ตายก็จะแวะมาเที่ยวหาลูก ล่าสุดมาเมื่อสองวันก่อน โดยนำผักคะน้ามาไว้ให้ลูกและกลับไปตอนเวลาประมาณทุ่มเศษ
ที่ผ่านมาก็มักจะมีคนในหมู่บ้านมาเล่าให้ฟังว่าผู้ตายมักจะไปมั่วสุมอยู่บริเวณดังกล่าวกับกลุ่มเพื่อน ซึ่งตนก็เคยว่ากล่าวตักเตือนตลอดเพราะไม่อยากให้กระทบกับหลาน แต่เจ้าตัวก็ไม่เชื่อ ปัจจุบันก็ไม่มีการงานทำ แต่ด้วยที่ได้เลิกรากับลูกชายไปแล้วก็ไม่อยากยุ่ง ส่วนที่มีคนมาพบศพอยู่ที่นี่ก็ไม่ทราบเช่นกันว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
อย่างไรก็ตามจากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า ก่อนที่จะได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพ ณ จุดนี้ ได้มีคนเขียนจดหมายน้อยไปฝากไว้ให้เจ้าของที่ดินว่า “ฝากให้ป้ากุลด้วย มีคนตายอยู่สวนป้าเน้อ แจ้งตำรวจตวย คนตี่ยิงคือ คนจื้อยิ้ม มีคนหันตวย มีบ่าปุ๊ บ่าอัด บ่าป๋อง อี่เอ แจ้งผู้ใหญ่ตวย” เมื่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจึงพบว่ามีคนตายจริง
ขณะนี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยตามที่ระบุในจดหมายมาสอบปากคำ เพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุอีกครั้งต่อไป