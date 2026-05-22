เมืองพัทยา สั่งระงับใช้อาคาร รร.ไฟไหม้พบโครงสร้างขนาดเล็กเสียหาย ด้านเจ้าของขออภัยลูกค้า

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ฝ่ายควบคุมอาคารเมืองพัทยา เข้าตรวจสอบชั้นดาดฟ้าโรงแรมไฟไหม้ช่วงคืนที่ผ่านมา พบโครงสร้างงขนาดเล็กได้รับความเสียหาย เบื้องต้นสั่งระงับใช้ชั่วคราวแล้ว ด้านเจ้าของโรงแรมขออภัยลูกค้า ส่วนมูลค่าเสียหาย 25 ล้านบาท
จากเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างรุนแรงบนชั้นดาดฟ้า (ชั้นที่ 8 ) ของโรงแรม เอ.เจ พลัส ย่านถนนพัทยาเหนือสาย 3 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อเวลาประมาณ 21.30น.วันที่ 21พ.ค.ที่ผ่านมา จนทำให้ผู้ที่เข้าพักอยู่ในโรงแรมกว่า 200 ชีวิต ต้องพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารอย่างอลหม่าน
โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสำลักควัน 3 ราย เป็นหญิงไทย 2 ราย และเด็กชายชาวอินโดนิเซีย 1 ราย ส่วนอีกรายเป็นชายไทย ได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาจนถูกไฟคลอกกว่า 20% และทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 09:00 น.วันนี้ (22 พ.ค.) นายมรุต อุทัยวัฒนานนท์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร เมืองพัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารโรงแรมที่เกิดเหตุไฟไหม้ โดยพบว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดจากชั้นดาดฟ้าที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเชื้อปะทุไฟ
แต่บริเวณด้านล่างไม่ได้รับความเสียหาย และมีเพียงกลุ่มควันที่ทำให้ภายในโรงแรมเสียหายบางส่วนเท่านั้น
นายมรุต เผยว่าหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นดาดฟ้าของโรงแรม JA Plus Hotel เมืองพัทยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร
ซึ่งในเบื้องต้นได้สั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวแล้ว เพื่อรอการตรวจสอบโดยละเอียดจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงให้เจ้าของอาคาร จัดทำรายงานชี้แจงก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอีกครั้ง
" จากการประเมินในเบื้องต้นพบว่า จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำและส่วนให้บริการด้านบนของอาคาร ซึ่งโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างขนาดเล็ก ขณะที่โครงสร้างหลักของอาคาร ยังไม่พบความเสียหายชัดเจน และคาดว่าเปลวเพลิงไม่ได้ลุกลามลงสู่ชั้นล่าง เนื่องจากต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้นบนสุด"
อย่างไรก็ตาม ยังจะต้องรอผลการตรวจสอบจากวิศวกรอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าโครงสร้างอาคารมีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารในอนาคต ก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักจำนวน 120 ห้อง ทางโรงแรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดหาที่พักให้ใน 3โรงแรมคือ โรงแรมวงศ์อมาตย์ ไพรเวซี่ ริสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ 40 ห้อง, โรงแรม chateau en ville pattaya จำนวน 20 ห้อง และโรงแรม hul fresco hotel pattaya จำนวน 60 ห้อง
ด้าน นายอธิณัฐฐ์ วัฒนพรหม กรรมการบริหารโรงแรม เอ.เจ พลัส เผยว่าจากการสอบถามพนักงานเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรในจุดใดจุดหนึ่งของพื้นที่ดาดฟ้า อย่างไรก็ตามต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
พร้อมยืนยันว่า หลังเกิดเหตุโรงแรมได้อพยพลูกค้าทั้งหมดออกจากอาคาร และจัดให้ไปพักยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวเพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตามขั้นตอนกฎหมาย จากนั้นจึงจะประสานให้ลูกค้ากลับเข้าตรวจสอบทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งโรงแรมจะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
" โรงแรมขออภัยลูกค้าทุกท่านต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรก พร้อมดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ 25 ล้านบาท" นายอธิณัฐฐ์ กล่าว