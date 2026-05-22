เกษตรกาฬสินธุ์เดินหน้ามันเชื่อมโยงเครือข่ายสำปะหลังสะอาด หวังสร้างรายได้ยั่งยืนให้เกษตรกร

กาฬสินธุ์-สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์และเชื่อมโยงเครือข่ายมันสำปะหลังสะอาด มุ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน เผยพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 360,000 ไร่ มีโรงงานรับซิ้อผลผลิตในพื้นที่กว่า 11 แห่ง
ที่สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด (สาขา 3 นาบอน) หมู่ที่ 6 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์และเชื่อมโยงเครือข่ายมันสำปะหลังสะอาด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากภาคการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคงพืชเศรษฐกิจ ประจำปี 2569
โดยมีนายคมกริช ไตรยศ เกษตรจังวัดกาฬสินธุ์ นายธนกร บุญซ้อน นายอำเภอคำม่วง นางปิยนุช กลิ่นคล้าย เกษตรอำเภอคำม่วง พร้อมเกษตรกร ในพื้นที่ อ.คำม่วง อ.สามชัย อ.สมเด็จ และ อ.สหัสขันธ์ กว่า 450 คน และภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษาการปลูก ดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง จากภาครัฐและเอกชน กว่า 6 โซน
นายคมกริช ไตรยศ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 360,000 ไร่ และมีโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง 11 แห่ง เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งมันสำปะหลัง นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับเกษตรกร แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร คือสายพันธุ์มันสำปะหลัง ปุ๋ย และการดูแลการจัดการไร่ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตเป็นไปตามความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะมันสำปะหลังปลอดโรค ที่จะต้องเลือกสายพันธุ์ ที่ต้านทานโรค และทนทานกับโรค อาทิ สายพันธุ์อิทธิ 1,2,3 และสายพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50 เป็นต้น ซึ่งจากการจัดเก็บข้อมูล พบว่ายอดผลผลิตปี 2568 มีผลผลิตอยู่ที่ 800,000 ตัน เทียบกับพื้นที่ปลูกในพื้นที่ 18 อำเภอ 360,000 ไร่ ถือว่ายังมีผลผลิตที่น้อยมาก
ด้านนายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร ทั้งต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตมีความผันผวน รวมถึงปัญหาจากโรคและแมลงศัตรูระบาด โดยเฉพาะโรคใบด่างมันสำปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับการลงทุน สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอถึงปัญหา จึงได้จัดเป็นกิจกรรมรณรงค์และเชื่อมโยงเครือข่ายมันสำปะหลังสะอาด
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การลดต้นทุน การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต ที่จะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง มีรายได้เพิ่ม และส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
สำหรับการจัดงานรณรงค์และเชื่อมโยงเครือข่ายมันสำปะหลังสะอาดครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการ 6 ฐาน ที่ประกอบด้วย นิทรรศการเครื่องจักรกลในการผลิตมันสำปะหลัง , นิทรรศการการเพิ่มมูลค่าและการต่อยอดผลผลิต มันสำปะหลัง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม, นิทรรศการการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ,นิทรรศการโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง, นิทรรศการมันสำปะหลังพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง , นิทรรศการโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการป้องกันกำจัด ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก