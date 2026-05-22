ชลประทานเชียงใหม่เร่งติดตามการก่อสร้างพนังกั้นน้ำปิงเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันน้ำท่วม

เชียงใหม่ - สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เร่งติดตามการก่อสร้างพนังกั้นน้ำปิงท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่และอำเภอสารภี มั่นใจเสร็จทันรับมือหน้าฝน
นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพนังกั้นน้ำปิง บริเวณด้านท้ายประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม หลังพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2565 จนน้ำล้นข้ามพนังกั้นน้ำเดิมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง
โดยโครงการนี้มีการยกระดับพนังกั้นน้ำจากเดิมสูง 3.70 เมตร เพิ่มอีก 1.50 เมตร เป็นระดับสูงสุด 5.20 เมตร ความยาวรวม 303 เมตร พร้อมปรับระดับบริเวณบันไดปลาและแนวพนังเชื่อมต่อให้เสมอกันตลอดแนว เพื่อปิดจุดเสี่ยงที่น้ำจะไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชน รองรับปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงได้สูงสุด 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมถึงอำเภอสารภี
ทั้งนี้กรมชลประทานเริ่มสำรวจและออกแบบโครงการหลังเกิดน้ำท่วมปี 2565 ก่อนเริ่มก่อสร้างจริงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 เดิมกำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2569 แต่ล่าสุดงานคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 90 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เร็วกว่ากำหนดประมาณ 4 เดือน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในอนาคต