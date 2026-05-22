(คลิป)กองปราบฯ ไล่จับแก๊งเงินด่วนทันใจ ไล่ปล่อยกู้ดอกโหด 304% ต่อปี ตั้งแต่สารภียันลำปาง

เชียงใหม่/ลำปาง - กองปราบฯ สนธิกำลัง ตชด.33-บก.ปทส.บุกจับ “เงินด่วนทันใจ” เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ ตระเวนปล่อยกู้ดอกโหด 304% ต่อปี-โปรยนามบัตรเกลื่อนพื้นที่ไล่ตั้งแต่สารภี เชียงใหม่ ยันลำปาง เผยโดนจับหลายครั้งยังคงอยู่จนคนสงสัยผู้มีอิทธิพล-คนมีสีหนุนหลัง
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปราม เปิดปฏิบัติการร่วม ตชด.33 และ บก.ปทส.บุกจับเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ “เงินด่วนทันใจ” กลางหมู่บ้านในพื้นที่ลำปาง และ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หลังประชาชนร้องเรียนหนักถูกปล่อยกู้ดอกเบี้ยมหาโหด ใช้วิธีโปรยนามบัตรและใบปลิวโฆษณาเกลื่อนเมือง สร้างความเดือดร้อนและกระทบภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับประเทศ
เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม นายภาคิน อายุ 19 ปี พร้อมของกลางใบปลิวและนามบัตรเงินกู้กว่า 700 ใบ บัญชีลูกหนี้ โทรศัพท์มือถือ และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ โดยผู้ต้องหารับว่าทำหน้าที่แจกใบปลิวและปล่อยเงินกู้ให้เครือข่าย “เงินด่วนทันใจ” มานานประมาณ 1 ปี ภายใต้การสั่งการของผู้ดูแลเครือข่ายชื่อ “เฟลม”
จากการสอบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยสูงถึง “ร้อยละ 20 ต่อ 24 วัน” หรือประมาณ “304% ต่อปี” ทั้งที่กฎหมายกำหนดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยยกตัวอย่าง การกู้เงิน 10,000 บาท ต้องส่งคืนวันละ 500 บาท เป็นเวลา 24 วัน รวมต้องจ่ายคืน 12,000 บาท ภายในไม่ถึง 1 เดือน
ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า ปัญหาไม่ได้มีเพียงเรื่องดอกเบี้ยโหด แต่ยังรวมถึงพฤติการณ์นำใบปลิวไปโปรยตามหน้าบ้านเรือน ร้านค้า ตลาด สถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงตกเกลื่อนตามถนนหนทาง จนประชาชนต้องคอยเก็บกวาดทุกวัน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความสะอาด และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ที่สำคัญ เครือข่าย “เงินด่วนทันใจ” เคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง-จังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังคงกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง จนประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลถึงนายทุนรายใหญ่และเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และโปรยใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลเส้นทางการเงิน ผู้ร่วมขบวนการ และนายทุนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและระยอง รวมถึงเครือข่ายในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อเงินกู้นอกระบบที่โฆษณา “อนุมัติง่าย ได้เงินไว ไม่เช็กเครดิตบูโร” เพราะอาจตกเป็นเหยื่อดอกเบี้ยมหาโหด ถูกข่มขู่ทวงหนี้ หรือเข้าสู่วงจรหนี้สินไม่สิ้นสุด หากพบเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที