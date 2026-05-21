กาญจนบุรี ลุยตรวจโรงแรมทองผาภูมิ พิจารณาออกใบอนุญาต-ต่ออายุ สร้างมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัย

กาญจนบุรี - รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี นำคณะกรรมการกลั่นกรอง ลงพื้นที่ตรวจโรงแรมในอำเภอทองผาภูมิ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 รวม 3 แห่ง หวังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
วันนี้ (21 พ.ค.) นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ พร้อมด้วยนายภูเมธ เปมิพงค์ ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง นำโดย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจอาคารและสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคาร สถานที่ ความปลอดภัย และความพร้อมของผู้ประกอบการ ก่อนเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุญาต
ทั้งนี้ อำเภอทองผาภูมิ ได้เสนอคำขอเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย นายศิธินันท์ พูนสิริ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม “ทองผาภูมิทีค” เป็นโรงแรมประเภท 1 จำนวน 18 ห้องพัก บริษัท นาคาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด โดยนายปิยะฉัตร โพธิ์ฉัตรแก้ว และนายนิพนธ์ โพธิ์ฉัตรแก้ว ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตโรงแรม “นาคาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา” โรงแรมประเภท 3 จำนวน 78 ห้องพัก นางปทุมวรรณ ศิลปานนท์ ขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม “ส.บุญยงค์” โรงแรมประเภท 1 จำนวน 30 ห้องพัก
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป