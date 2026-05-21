หนีตายอลหม่าน! เพลิงโหมไหม้ “Rooftop Bar” โรงแรมดังเมืองพัทยา จนท.เร่งควบคุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- หนีตายอลหม่าน! เพลิงโหมไหม้ “Rooftop Bar” โรงแรมดังกลางเมืองพัทยา ทำลูกค้าทั้งชาวไทย-ต่างชาติเร่งอพยพออกจากตัวอาคาร เบื้องต้นพบบาดเจ็บ 1ราย ส่วนสาเหตุ​ยังไม่สามารถตรวจสอบได้

เมื่อเวลา 21.30 น. วันนี้(21 พ.ค.) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน JA Plus Hotel ตั้งอยู่เลขที่ 3/248 ม. 6 ถนนพัทยาสาย 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงกว่า 10 คันเข้าระงับเหตุ

เมื่อไปถึงพบเพลิงกำลังลุกไหม้​อย่างรุนแรง โดยมีกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากบริเวณดาดฟ้าชั้น 7  ซึ่งเป็นโซน “Rooftop Bar”  เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของอาคาร พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ที่อาจติดค้างอยู่ภายใน

เบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกจำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที


จากการสอบถามผู้ที่อยู่ภายในอาคารทราบว่า ขณะเกิดเหตุผู้ที่อยู่บริเวณชั้น 7 สามารถอพยพออกมาได้แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอีกหรือไม่

ส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งควบคุมสถานการณ์ เนื่องจากยังไม่สามารถดับเพลิงได้ทั้งหมด ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหาย อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง.








