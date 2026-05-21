เปิดตำนาน 40 ปี “ก๋วยจั๊บป้าไฉน” ร้านลับริมคลองสระบุรี ลูกค้าแน่นทุกวัน แม้ไร้ป้ายชื่อ

สระบุรี - “ก๋วยจั๊บป้าไฉน” ร้านลับริมคลองกลางทุ่งนา อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ หลังลูกค้าแห่ตามหาความอร่อยสูตรโบราณที่สืบทอดมากว่า 40 ปี แม้ไม่มีป้ายร้าน แต่คิวยาวแน่นทุกวัน บางคนขับรถข้ามจังหวัดหวังลิ้มรสก๋วยจั๊บต้มยำสูตรเด็ดที่ใครได้ชิมต่างบอกต่อ
“ก๋วยจั๊บคุณไฉน ท้ายบ้านริมคลองชายทุ่ง” ตั้งอยู่ริมคลองบุญ ตรงข้ามสะพานปูนสีฟ้า หมู่ 3 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี หลังกลายเป็นร้านดังในโลกโซเชียลจากกระแสรีวิวความอร่อยของก๋วยจั๊บสูตรโบราณ ที่เปิดขายมายาวนานกว่า 40 ปี
เมื่อเดินทางไปถึงพบ นางไฉน พุ่มไสว อายุ 67 ปี หรือ “ป้าไฉน” เจ้าของร้าน กำลังยืนปรุงน้ำซุปอยู่หน้าเตาร้อน ๆ ท่ามกลางกลิ่นหอมฟุ้งของเครื่องเทศ ขณะเดียวกันมีลูกค้าทยอยเดินทางมาจากหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรอรับประทานก๋วยจั๊บสูตรเด็ดของร้านอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้าหลายคนเผยว่า บางครั้งต้องเดินทางมาหลายรอบกว่าจะได้กิน เพราะร้านขายหมดเร็ว โดยเฉพาะเมนู “ก๋วยจั๊บต้มยำ” ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ มีทั้งลูกค้านั่งรับประทานที่ร้านและสั่งกลับบ้านครั้งละหลายถุง จนบางวันรถจอดเรียงยาวเต็มริมถนน
ป้าไฉนเล่าว่า เริ่มช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่อายุ 12 ปี โดยคุณแม่เคยหาบก๋วยเตี๋ยวขายอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อนที่ตนจะซึมซับสูตรอาหารและวิธีปรุงมาจนกลายเป็นสูตรเฉพาะของครอบครัว ในยุคนั้นก๋วยเตี๋ยวขายเพียงชามละ 3 บาท และยังเคยเหมาเรือไปขายตามงานวัด งานกฐินอีกด้วย
ต่อมาป้าไฉนเคยเปิดร้านอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 ย่านบางพลัด กรุงเทพมหานคร จนเป็นที่รู้จักของลูกค้าในพื้นที่ ก่อนตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรี เมื่อลูกชายบวช และเริ่มขายบริเวณหน้าสถานีรถไฟหนองโดน
ปัจจุบัน ร้านได้ย้ายมาเปิดที่ท้ายบ้านวัดบ้านคลอง หมู่ 3 ได้ประมาณ 2 ปี หลังลูก ๆ ซื้อที่ดินและสร้างบ้านใหม่ ทำให้ป้าไฉนย้ายมาขายที่บ้านของตัวเองโดยไม่ต้องเช่าร้านอีกต่อไป
แม้ร้านจะไม่มีป้ายชื่อ แต่ลูกค้าต่างใช้ “สะพานสีฟ้า” เป็นจุดสังเกตสำคัญ จนกลายเป็นร้านลับที่ใคร ๆ ก็พยายามตามหา โดยป้าไฉนบอกว่า ทุกวันนี้มีลูกค้าทั้งคนในพื้นที่ พนักงานบริษัท รวมถึงลูกค้าจากจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งใจขับรถมาชิมก๋วยจั๊บสูตรเด็ดของร้านโดยเฉพาะ
เมนูยอดนิยมของร้านคือ “ก๋วยจั๊บหมูกรอบ” ที่เสิร์ฟหมูกรอบชิ้นใหญ่เต็มคำ ในราคาเริ่มต้นเพียง 40-50 บาท นอกจากนี้ยังมีสูตร “ต้มยำ” และ “ต้มส้ม” ที่ป้าไฉนคิดค้นขึ้นเอง โดยยืนยันว่าเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใคร และสามารถปรุงได้ตามความชอบของลูกค้า
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปได้ที่ ร้านก๋วยจั๊บคุณไฉน ท้ายบ้านริมคลองชายทุ่ง หมู่ 3 อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สังเกตสะพานสีฟ้า เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00–14.00 น. หยุดทุกวันพุธ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 084-712-2665 และ 083-894-5017 รวมถึงทางเพจเฟซบุ๊ก “ร้านก๋วยจั๊บคุณไฉน ท้ายบ้านริมคลองชายทุ่ง”