อบจ.กาญจน์ ยกระดับขนส่งสาธารณะสู่เมืองทันสมัย เตรียมเพิ่มรถ EV Bus อีก 6 คัน วิ่งถี่ทุก 5 นาที ช่วงเร่งด่วนื

กาญจนบุรี – นายก อบจ.กาญจนบุรี เผยกระแสตอบรับรถ EV Bus ดีเกินคาด เตรียมเพิ่มอีก 6 คัน รองรับประชาชนช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อมตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต ลดค่าครองชีพ ลดมลพิษ และผลักดันเมืองกาญจน์สู่ระบบขนส่งสาธารณะมาตรฐานเมืองต่างประเทศ
วันนี้ (21 พ.ค. ) นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ภายหลังเปิดให้บริการรถ EV Bus ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม เกินกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้ในหลายช่วงเวลามีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
ดังนั้น อบจ.กาญจนบุรี จึงเตรียมเพิ่มรถ EV Bus อีกจำนวน 6 คัน เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งจะเพิ่มความถี่ในการให้บริการเป็นทุก 5 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
นายแพทย์ประวัติ กล่าวว่า รถชุดใหม่คาดว่าจะสามารถนำมาเสริมทัพในเส้นทางบริการได้ภายในเดือนตุลาคม 2569 นี้ พร้อมย้ำว่า ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทัดเทียมต่างประเทศ ผ่านระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
สำหรับข้อดีของรถ EV Bus นอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีเงินเหลือใช้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดภาระการใช้รถส่วนตัว ลดปัญหาการหาที่จอดรถ และช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง
อีกทั้งยังเอื้อต่อการใช้ชีวิตของทุกช่วงวัย โดยเด็กสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้เอง ผู้สูงอายุสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล รวมถึงผู้พิการหรือผู้ใช้รถวีลแชร์ก็สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก
นอกจากนี้ รถ EV ยังช่วยลดมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากเป็นรถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งหากประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ก็จะช่วยลดจำนวนรถยนต์ส่วนตัวบนท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยประหยัดพลังงานในภาพรวม
นายแพทย์ประวัติ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตเมื่อโครงการป้ายรถ EV และจุดรอรถอัจฉริยะแล้วเสร็จ จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของเมืองกาญจนบุรีให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เสมือนเมืองในต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเดิมบางส่วน พร้อมกล่าวขออภัยต่อผู้ได้รับผลกระทบ แต่ยืนยันว่าเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองที่จำเป็น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเปลี่ยนมาขับรถ EV สามารถแจ้งความประสงค์กับทีมงาน อบจ.กาญจนบุรี ได้ต่อไป