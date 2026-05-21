พระครูวัดใหม่สี่หมื่น นำหน่วยงานช่วย “น้องพันแสง ” เด็ก ป.1 ฐานะยากจน วอนสังคมช่วยต่อโอกาสทางการศึกษา

ราชบุรี – “น้องพันแสง“ ได้ชุดใหม่ไป รร แล้ว หลังจากมีการเผนแพร่ชีวิต น้องพันแสง นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านรางม่วง ยังต้องใส่ชุดอนุบาลตัวเดิมมาเรียน เพราะครอบครัวยากจน ล่าสุดพระครูวัดใหม่สี่หมื่น พร้อมหลายหน่วยงานเร่งยื่นมือช่วยเหลือ
หลังจากทางโรงเรียนบ้านรางม่วง จังหวัดราชบุรี และคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของ “น้องพันแสง” หรือ “น้องตังเก” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าสองแม่ลูกอาศัยอยู่ภายในบ้านสภาพทรุดโทรม ขาดแคลนทั้งเครื่องนอนและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต ขณะที่มารดามีปัญหาทางการได้ยิน ส่งผลให้ครอบครัวประสบปัญหาด้านรายได้อย่างหนัก
จากสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทำให้หลายหน่วยงานเร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ต่อมา พระครูโสภณจันทรังสี พร้อมด้วยหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดรางม่วงเจริญผล ฝ่ายความมั่นคงอำเภอจอมบึง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางม่วง คณะครู อสม. และสมาชิกเทศบาลตำบลจอมพล ได้ร่วมกันลงพื้นที่นำสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่ครอบครัว อาทิ ที่นอน หมอน มุ้ง อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบปัจจัยจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับสองแม่ลูก
แม้ความช่วยเหลือที่ได้รับในครั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระและต่อลมหายใจให้ครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเป็นห่วง คืออนาคตทางการศึกษาของเด็กชายตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ที่ยังต้องการโอกาสและการดูแลจากสังคมอีกมากในวันข้างหน้า