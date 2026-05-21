จันทบุรี - รองนายกฯ “ยศชนัน” ลงพื้นที่จันทบุรี ติดตามนวัตกรรมยกระดับอุตสาหกรรมผลไม้ไทย พร้อมร่วมชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
วันนี้ (21 พ.ค. ) ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในการยกระดับอุตสาหกรรมผลไม้ไทยสู่ตลาดสากล
โดยได้เดินทางไปยัง บริษัท เอมไทยฟรุ๊ต จำกัด ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานสากล อาทิ เครื่องตรวจสอบคุณภาพทุเรียนแบบไม่ทำลาย เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำทุเรียนพร้อมดื่มและแบบผง การใช้รังสีแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคทำหมันเพื่อลดการใช้สารเคมี รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเปลือกทุเรียนเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
ขณะที่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรตำบลตรอกนอง ได้สะท้อนข้อเสนอให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่อื่น รวมถึงการจัดหาช่องทางการตลาดเฉพาะสำหรับผลผลิตคุณภาพสูงจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นธรรม
จากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยังห้องเย็นเกาฟง อ.ท่าใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมกระบวนการแปรรูปและระบบห้องเย็น โดยได้ติดตามกระบวนการแปรรูปทุเรียนครบวงจร ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การบ่มควบคุมคุณภาพ การคัดแยกเกรดเนื้อตามมาตรฐานตลาดปลายทาง ไปจนถึงการแช่เยือกแข็งด้วยก๊าซไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen Freezing) ที่อุณหภูมิต่ำถึง -90 องศาเซลเซียส ภายในเวลาเพียง 45 นาที ซึ่งช่วยรักษารสชาติ กลิ่น สี และเนื้อสัมผัสของทุเรียนให้ใกล้เคียงผลสดมากที่สุด
นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งห้องเย็นเกาฟงมีศักยภาพในการจัดเก็บสินค้าที่อุณหภูมิไม่เกิน -18 องศาเซลเซียส ได้สูงสุดถึง 12,000 ตัน ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิต ช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาตกต่ำในช่วงผลผลิตล้นตลาด และสนับสนุนการส่งออกผลไม้ไทยได้ตลอดทั้งปี
ต่อมาในช่วงค่ำ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรี “ท่าสยาม ท่าเรือนานาชาติจันทบุรี” ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งการแสดงดังกล่าวจัดขึ้นในวาระที่องค์การยูเนสโกเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี พระราชกรณียกิจพระบรมราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผ่านบทเพลงสำคัญจำนวน 13 บทเพลง ถ่ายทอดโดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา สะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นเมืองนานาชาติของจ.จันทบุรี