สปป.ลาวส่งมอบตัว 307 คนไทยกลับ คัดกรองบุคคลเอี่ยวสแกมเมอร์/ค้ามนุษย์ ดำเนินคดีทันที

หนองคาย-จังหวัดหนองคาย รับตัวคนไทยล็อตแรก 307 คน กลับจากลาว หลังทางการลาวควบคุมตัวไว้ให้ นำเข้ากระบวนการคัดกรอง ผู้เกี่ยวข้องเครือข่ายสแกมเมอร์ ค้ามนุษย์ สิ่งผิดกฎหมาย มีหมายจับควบคุมตัวดำเนินคดี ส่วนบุคคลที่เข้าข่ายตกเป็นเหยื่อ พม.รับดูแลส่งกลับภูมิลำเนา
วันนี้ (21 พ.ค.) พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รองผบช.ภ.4 พร้อมด้วยพ.ต.อ.สุรกิจ ค้วนเครือ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.4 พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงของจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของ สปป.ลาว ได้ส่งมอบตัวชาวไทยทั้งชายและหญิง จำนวน 307 คน เดินทางจากด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพลาว-ไทย นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว กลับมายังประเทศไทย จากนั้นได้นำตัวทั้งหมดไปยังกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
มีหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจสืบสวน, ตำรวจไซเบอร์, จัดหางาน, แรงงานจังหวัด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองคาย ซึ่งจะควบคุมตัวทั้งหมด ทำการสอบถามตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทำทะเบียนประวัติ หากพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ จะถูกควบคุมตัวดำเนินคดี แต่หากสอบสวนแล้วเข้าข่ายตกเป็นเหยื่อ จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของพัฒนาสังคมฯรับไปดูแล เข้าสถานคุ้มครอง หรือส่งกลับภูมิลำเนา
ทั้งนี้จังหวัดหนองคาย โดยหน่วยงานความมั่นคง ได้รับการประสานจาก สปป.ลาว ว่าได้ควบคุมตัวคนไทยที่กระทำความผิดในลาว ทั้งเครือข่ายสแกมเมอร์, การค้ามนุษย์, การพนัน ในพื้นที่ 3 เมืองหลักของ สปป.ลาว จำนวนกว่า 600 คน ซึ่งทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับปัญหาสแกมเมอร์ การหลอกลวงข้ามชาติอย่างมาก ทั้งสองประเทศให้ความร่วมมือระดับเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดี
จึงได้ประสานการส่งกลับ โดยครั้งนี้เป็นการส่งกลับในรอบแรกจำนวน 307 คน จังหวัดหนองคายได้กำหนดกลไกการส่งต่อระดับชาติ ให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง และคัดกรองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า จะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ส่วนกลุ่มบุคคลที่เหลือจะทยอยส่งกลับประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการเดียวกันนี้ให้ครบทุกคน