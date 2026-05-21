สื่อมวลชนเมืองน้ำดำร่วมขับเคลื่อนแคมเปญ “Isan Zero OV” ลดยอดผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

กาฬสินธุ์-สื่อมวลชนกาฬสินธุ์ จับมือ สสส.-มข.รวมพลังขับเคลื่อนแคมเปญ “Isan Zero OV” เร่งสร้างการรับรู้
ปลดล็อกปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เน้นย้ำขอความร่วมมือสื่อช่วยเผยแพร่สื่อสารออกไปให้ถึงประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถิติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงเป็นอันดับต้นๆของภาคอีสาน
วันนี้(21 พ.ค.) ที่ ห้องประชุมมะหาด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางสุจิตรา ค้าเจริญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “พบเครือข่ายสื่อมวลชน ชวนร่วมแคมเปญ Isan Zero OV” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เพื่ออัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับ พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
โดยมี ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส., รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ และหัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรม
นางสุจิตรา ค้าเจริญ ผู้อำนวยการ สวท.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถือเป็นภัยเงียบที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตและสุขภาวะของพี่น้องชาวอีสานมาอย่างยาวนาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบแก่สื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยขับเคลื่อนแคมเปญนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ คือพลังการสื่อสารของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง ที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ไปสู่พี่น้องประชาชนในทุกระดับ ให้สามารถเข้าถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อร่วมกันลดและหยุดยั้งวงจรการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับให้หมดไปจากพื้นที่
ด้าน ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้กล่าวถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานรณรงค์ว่า แคมเปญนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยทราบถึงปัญหาเชิงลึกในเรื่องนี้มาก่อน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้เท่าทันภัยของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้น เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามแนวคิด “แซ่บสุกเซฟชีวิต” ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อวิถีชีวิตที่ปลอดภัยต่อไปในอนาคต
ขณะที่ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาร่วมให้ข้อมูลรู้เท่าทันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับปีละกว่า 20 เปอร์เซ็นต์จากการรับประทานปลาดิบโดยเฉพาะปลาดิบที่ปนเปื้อนกับส้มตำที่ใช้ปลาร้าดิบ ทำให้มีเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่มากับปลาร้าที่เป็นปลาน้ำจืดเกล็ดขาววงศ์ปลาตะเพียน และแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีปีละ 20,000 คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก แม้จะมีการรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ตัวเลขก็ลดลงน้อยมาก ซึ่งปัจจุบันมีสิทธิที่คนไทยทุกคนจะเข้าถึงการใช้เครื่องมือ OV ATK เพื่อใช้สำหรับตรวจหาพยาธิใบไม้ตับด้วยการใช้ปัสสาวะ แต่การรับรู้เรื่องนี้ก็น้อยเช่นกัน
จึงอยากขอความร่วมมือให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่สื่อสารออกไปให้ถึงประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถิติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสาน
“สำหรับตัวเลขสถิติผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าที่ อ. กลมลาไสย ที่บ้านดงลิงพบติดเชื้อมากถึง 88 เปอร์เซ็น โดยสถิติสูงสุดอยู่ที่ บ้านเจ้าท่า 97 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้ป่วยมะเร็งตับเข้าพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาจำนวนมากเช่นกัน" รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าว
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูลร่วมกับสื่อมวลชน พร้อมทั้งเชิญชวนเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ทำข่าวในงาน “มหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี : แซ่บสุกเซฟชีวิต รวมพลังคนอีสาน Zero OV” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ภูมิภาคอีสานปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืนต่อไป
นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากนั่งฟังแล้วทำให้ต้องกลับมาดูตัวเอง และได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาก และเห็นตัวเลขจังหวัดกาฬสินธุ์มีการตรวจ OV ATK แล้ว 2 หมื่นคนแล้วพบว่ามีคนติดเชื้อกว่า 7,000 คน ซึ่งเยอะมาก และพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเป็นพื้นที่ติดน้ำ ทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูง การเข้ามาอบรมในครั้งนี้ได้ประโยชน์และจะเอาไปเผยแพร่ต่อ แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ เพราะคนอีสานมีความเสี่ยงทุกคน
“ตอนนี้ที่น่าห่วงคือเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กินอาหารตามอินฟลูเอนเซอร์ ที่กินตามกระแสและอาจจะทำให้ติดพยาธิใบไม้ตับโดยไม่รู้ตัว เพราะไปกินปลาดิบ และอาจจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด อยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เลิกกินตามกระแส และหันมากินอาหารสุกและประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ เลิกกินของดิบเช่นกัน”นายยุทธนา กล่าว