ดีป้า ดันอยุธยาสู่เกษตรดิจิทัลเต็มรูปแบบ เปิดเวที OTOD #3 เชื่อมภูมิปัญญาเมืองมรดกโลกสู่ Smart Agriculture

พระนครศรีอยุธยา – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินหน้ายกระดับภาคการเกษตรไทย จัดกิจกรรม “OTOD #3 Accelerate Digital Agriculture & Pitching Day” ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 (One Tambon One Digital : OTOD #3) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลักดันชุมชนและเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ เชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 21 พ.ค.) ที่โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จัดกิจกรรม “OTOD #3 Accelerate Digital Agriculture & Pitching Day” ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 (One Tambon One Digital : OTOD #3) เพื่อเร่งขับเคลื่อนชุมชนและเกษตรกรสู่การทำเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ยอแสง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายบุญทวี ดวงนิราช รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ดีป้า และ นายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร ผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง ดีป้า ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เกษตรกร และกลุ่มชุมชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีเข้าร่วมอย่างคึกคัก
การเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนถึงบทบาทของจังหวัดในฐานะ “อู่ข้าวอู่น้ำ” สำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรควบคู่กับการเป็นเมืองมรดกโลก โดยดีป้ามุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โดรนการเกษตร เครื่องจักรอัจฉริยะ และระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรอัตโนมัติ เข้ามาช่วยยกระดับภาคการเกษตรจากรูปแบบดั้งเดิมสู่เกษตรยุคใหม่
นายวรวิทย์ ยอแสง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาเกษตรกรรมไม่ได้มองเพียงผลผลิตต่อไร่ แต่ต้องคำนึงถึงต้นทุน คุณภาพ ความยั่งยืน และความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้แม่นยำ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดความเสี่ยง และเชื่อมต่อกับตลาดได้ดียิ่งขึ้น
ด้าน นายบุญทวี ดวงนิราช รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ดีป้า กล่าวว่า โครงการ OTOD #3 ไม่ใช่เพียงการอบรมหรือสนับสนุนงบประมาณ แต่เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของชุมชนเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านแรงงาน การบริหารจัดการพื้นที่ และความเสี่ยงจากสภาพอากาศ
พร้อมระบุว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเกษตรดิจิทัล เนื่องจากมีฐานการเกษตรที่เข้มแข็ง หากนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต่อยอดสู่เกษตรมูลค่าสูงได้ในอนาคต
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 พฤษภาคม 2569 ประกอบด้วยการอบรมเข้มข้นด้านเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล การสร้างรายได้ผ่านคอนเทนต์ออนไลน์ การเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน และแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนสีเขียว รวมถึงกิจกรรม AgriTech Showcase แสดงนวัตกรรมด้านการเกษตร และ Business Matching เชื่อมโยงชุมชนกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ได้รับมาตรฐาน dSURE
นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรและเกษตรกรต้นแบบร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ อาทิ ผู้ใหญ่บ้านณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ผู้นำชุมชนพลังงานสะอาดเกาะจิก, คุณต่อลาภ สมัครัตน์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านคลิปสั้น, คุณสนธยา ตรีสุทธิผล เจ้าของ “ไร่สนธยา พาเพลิน” และคุณประเสริฐ พุ่มพวง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ข้าวตาจุก”
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือเวที “Digital Agriculture Pitching Day” ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการนำเสนอแนวคิดเพื่อขอรับการสนับสนุนจากดีป้า โดยปัจจุบันมีชุมชนและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 500 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกในประเภท d-community จำนวน 139 ราย และประเภท d-startup จำนวน 15 ราย
ทั้งนี้ โครงการ OTOD #3 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ธนาคารออมสิน และบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยหลังจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการจะเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อในจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และขอนแก่น เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่เกษตรกรทั่วประเทศ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ OTOD #3 ดีป้าเปิดรับสมัครกลุ่มชุมชน เกษตรกร และช่างชุมชน ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ผ่าน LINE OA และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page “depa Thailand”