อุกอาจ! โจรย่องขโมยพระพุทธรูปในโบสถ์วัดดังอ่างทอง กล้องจับชัด เจ้าอาวาสวอนนำมาคืน

อ่างทอง - กล้องวงจรปิดจับภาพชายวัยกลางคน ทำทีเข้าไปไหว้พระภายในโบสถ์วัดดัง ก่อนสบโอกาสหยิบพระพุทธรูปหน้าตัก 7 นิ้ว ใส่กระเป๋าสะพายหลบหนี ด้านเจ้าอาวาสเผยแจ้งความแล้ว พร้อมฝากถึงคนร้าย หากเห็นข่าวให้นำพระมาคืน ทางวัดจะไม่เอาเรื่อง
กล้องวงจรปิดภายในบริเวณโบสถ์วัดกำแพงมณี (หลวงพ่อแก่น) ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเวลา 13.45 น. วันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบชายอายุประมาณ 40-45 ปี สวมเสื้อสีดำ กางเกงขายาว รองเท้าแตะ เดินเข้ามาภายในโบสถ์ลักษณะคล้ายเข้ามาไหว้พระ
จากภาพพบว่า ชายคนดังกล่าวเดินสำรวจอยู่ภายในโบสถ์ ก่อนอาศัยจังหวะไม่มีคน เดินเข้าไปหยิบพระพุทธรูปหน้าตัก 7 นิ้ว ที่ตั้งอยู่บริเวณองค์พระประธาน แล้วนำใส่กระเป๋าสะพายที่เตรียมมา ก่อนรีบเดินหลบหนีออกจากวัด
ด้าน พระอธิการพจน์ อนุตโร เจ้าอาวาสวัดกำแพงมณี เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมา โดยทางวัดได้เข้าแจ้งความไว้แล้วที่ สภ.วิเศษชัยชาญ หลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบเห็นใบหน้าคนร้ายได้อย่างชัดเจน
เจ้าอาวาส กล่าวว่า ในตอนแรกคนร้ายพยายามจะหยิบพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง แต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป จึงเปลี่ยนใจหยิบองค์ที่เล็กกว่าใส่กระเป๋าสะพายแล้วหลบหนีไป
พร้อมกันนี้ ยังฝากถึงคนร้ายว่า หากได้เห็นข่าว ขอให้นำพระพุทธรูปกลับมาคืนให้กับทางวัด ทางวัดจะไม่ติดใจเอาความ แต่หากไม่นำมาคืน ก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป