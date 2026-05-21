สลด! กระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงดับคาที่ คาดหลับในหลังขับรถไปส่งลูกเรียน

ราชบุรี - ระทึกกลางถนน รถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างจัง เสียชีวิตคาที่ 1 ราย คาดคนขับพักผ่อนไม่เพียงพอจนเกิดอาการหลับใน ด้านตำรวจเตรียมส่งตรวจเลือดหาปริมาณแอลกอฮอล์ พร้อมเร่งหาสาเหตุที่แท้จริง
วันนี้ ( 21 พ.ค.) พ.ต.ต.ชนวีร์ หนูคงใหม่ สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหมู่ 8 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จึงตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไมตี้เอ็กซ์ สีเทาดำ ตอนเดียว หมายเลขทะเบียน ราชบุรี สภาพด้านหน้าพังยับเยินอัดติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง ภายในรถบริเวณเบาะคนขับพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อคือ นายยูดิด อายุ 50 ปี ชาวเมียนมา โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบใบอนุญาตขับขี่มีอายุถึงปี 2571 จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานขับรถของบริษัท เออีซี อวอร์ด จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจขายส่งผักและผลไม้ ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนวัดสนามชัย กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ รถเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างแรง ส่งผลให้เสียชีวิตคาที่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดอาการหลับใน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะส่งตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป