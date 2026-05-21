(คลิป) อีสานแก๊งซื้อหมูโกงตาชั่งอาละวาดหนัก เตือนภัยเกษตรกรระวังหลอกโกงนน. เผ่นหนีลอยนวล

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– แก๊งหลอกลวงซื้อหมูโกงตาชั่งอาละวาดหนักในหลายจังหวัดภาคอีสาน กลุ่มคนเลี้ยงหมูขาย ประกาศเตือนภัยเกษตรกรระวังแก๊งรับซื้อหมูเถื่อนซ้ำเติมความเดือดร้อน เผยโกงน้ำหนักกันซึ่งหน้า หากเกษตรกรไหวตัวรู้ทัน ชิงปล่อยหมูทิ้งขับรถเผ่นหนีลอยนวล
วันนี้ (21 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน กำลังเจอปัญหาแก๊งรับซื้อหมูเถื่อนที่มาหลอกโกงตาชั่ง ซึ่งเกษตรกรนอกจากจะเสี่ยงขาดทุนจากราคาหัวอาหารที่แพงขึ้นอย่างมาก แต่ขายหมูแทบไม่ได้ราคาคุ้มทุนแล้ว ยังต้องเสี่ยงถูกโกงตาชั่งจากแก๊งรับซื้อหมูเถื่อน ซ้ำเติมเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูให้ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นไปอีก
โดยมีเกษตรกรหลายรายได้โพสต์ลงในโซเชียลเตือนภัยเพื่อนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเหมือนกัน อย่างเช่น ผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ “สุนทร ฉัตรวัฒน์” โพสต์คลิปภาพ พร้อมข้อความว่า “ พวกนี้ก็โกงนะครับ” เป็นคลิปของแก๊งโกงตาชั่งกำลังลำเลียงหมูใส่กรงเพื่อจะนำขึ้นชั่งน้ำหนักตาชั่ง ซึ่งรูปพรรณของกลุ่มผู้ก่อเหตุคล้ายกับแก๊งรับซื้อหมูโกงตาชั่งที่เกษตรกรโพสต์แชร์ภาพแจ้งเตือนภัยให้ทราบกัน
ในขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกราย ชื่อ “ศักดิ์สิทธิ์ ปราบเสียง” ลงคลิปภาพในคอมเม้นท์เฟซบุ๊ก พร้อมข้อความว่า “#เตือนภัย ฝากแชร์ต่อ มาอีกรอบ เหตุเกิดวันนี้ เลย #มิจฉาชืพ ออกตะเวณ รับซื้อหมู โกงตาชั่ง !! ประมาณช่วง เที่ยงครับ เกิดขึ้นที่ บ้านคลองแก้ว ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ #เคสนี้รอด เพราะคุณพ่อ รู้ทันเล่ห์เลี่ยมทัน พ่อขู่ บอกจะโทร.แจ้งตำรวจมา มันเลยยอมปล่อยหมูให้คืน แล้วรีบขับรถหนีครับ ป้ายทะเบียนก็น่าจะเป็นป้ายปลอมครับ”
และผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายชื่อ “Samniang Thepkhong” ได้โพสต์ภาพผ่านเพจ “กลุ่มคนเลี้ยงหมูขาย” พร้อมข้อความว่า “เตือนภัยบุคคลเหล่านี้ โกงน้ำหนักตาชั่ง เจอมามื้อวานสดๆ ร้อนๆ เรามันคนใจซื่อ ไม่นึกไม่ฝันว่าเราต้องมาเจอกับตัวเอง ขอให้ตำรวจจัดการกับแก๊งนี้โดยเร็ว”
หลังจากโพสต์ภาพเตือนภัยได้ถูกเผยแพร่ออกไป มีเกษตรกรได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมาก อาทิ “จับปกติได้อยู่แล้ว ค่าจับโลละ 5 บาทขึ้น /ไม่เห็นต้องโกง” , “ ระวังกันไว้นะคะทุกวันนี้เราก็แย่ด้วยราคาอยู่แล้ว เวลานัดจับ หาคนของเราไว้ดูด้วยสัก 2-3 คนนะคะ ช่วยกันดูค่ะ ขนาดเราจับขาประจำยังโดนเลยค่ะ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย แจ้งความขึ้นโรงพัก ทยอยคืนมาจาก 49,000 ยังค้างอีก 8,400 จนวันนี้ที่ค้างยังผลัดวันนั้นวันนี้ ตามถามจนอายเลยค่ะ” , “กระบะคันสีขาว ผมเคยเห็นอยู่แถวดอนหวาย โคราชครับ น่าจะเป็นบ้านของเขาหรือเป็นโรงเชือดนี่แหละ จอดใส่กรงหมูอยู่หน้าบ้าน” , “แก๊งนี้อีกแล้ว จับไปแล้วออกมาก็มาโกงอีกเหมือนเดิม” และ “จะเอาให้หนัก”
ทั้งนี้แก๊งรับซื้อหมูโกงตาชั่ง จะตระเวนมาหารับซื้อหมูจากเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆ โดยมีการตกลงราคารับซื้อกับเกษตรกร แต่เมื่อนำหมูขึ้นชั่ง กลับไม่ได้น้ำหนักตามที่ควรจะเป็น น้ำหนักจะหายไปหลายกิโลกรัม ทั้งๆ ที่เกษตรกรมั่นใจว่า หมูแต่ละตัวต้องมีน้ำหนักมากกว่านี้แน่นอน ซึ่งมีเกษตรกรหลายรายที่ไม่มีตาชั่งหมูเป็นของตัวเอง และไหวตัวไม่ทันแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ ก็จะถูกกลโกงทำให้ต้องขายหมูไปในราคาถูกอย่างมาก และก่อนที่เกษตรกรจะได้ตรวจสอบอย่างละเอียด แก๊งนี้ก็จะพูดจาตัดบทแล้วรีบนำหมูขึ้นรถขับออกมาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรตามไม่ทัน จึงอยากเตือนภัยเพื่อนเกษตรกรให้ระมัดระวังให้ดี