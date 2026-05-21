โรงพยาบาลอุดรธานีขึ้นแท่นเบอร์ 1 บริจาคอวัยวะ เล็งสร้างเครือข่ายช่วยผู้ป่วยโรคไต

อุดรธานี-โรงพยาบาลอุดรธานีโชว์ศักยภาพแกร่ง ครองแชมป์บริจาคอวัยวะอันดับ 1 ของประเทศ ล่าสุดปีงบประมาณ 2569 ยอดทะลุ 44 ราย ขณะที่ยอดผ่าตัดปลูกถ่ายไตสะสมทะยานสู่ 72 ราย ด้านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สร้างเครือข่ายแพทย์สู้ภัยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ช่วยผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติ
วันนี้ ( 21 พ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ “การประชุมปลูกถ่ายไตสัญจร ครั้งที่ 1/2569” โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 พฤษภาคม 2569 เพื่อขับเคลื่อนเชิงรุกในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และส่งเสริมการตื่นตัวด้านการปลูกถ่ายและรับบริจาคอวัยวะ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประเทศไทย
พิธีเปิดงานมีนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในนามคณะกรรมการดำเนินการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายราชันย์ ซุ้นหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย, แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 และแพทย์หญิงศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
รูปแบบการดำเนินงานทั้งการบรรยายและการอภิปรายกลุ่ม โดยระดมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานรวมกว่า 200 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานทั้งหมดจากสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลอุดรธานีถือเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิของเขตสุขภาพที่ 8 ที่มีบทบาทสำคัญการพัฒนาระบบรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะมายาวนาน โดยสร้างผลงานโดดเด่นด้านรับบริจาคอวัยวะเป็นอันดับ 1 ของประเทศอย่างต่อเนื่อง สถิติผู้บริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลอุดรธานีปีงบประมาณ 2566 จำนวน 46 ราย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 37 ราย ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 47 ราย และปีงบประมาณ 2569 มีผู้บริจาคแล้วสูงถึง 44 ราย
นอกจากนี้ด้านศักยภาพการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant) โรงพยาบาลอุดรธานีมีการพัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพและระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ จนเห็นสถิติเติบโตเด่นชัด โดยสถิติผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปีงบประมาณ 2566 มีจำนวน 9 ราย, ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 11 ราย, ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 8 ราย และปีงบประมาณ 2569 ปัจจุบันผ่าตัดสำเร็จแล้วถึง 16 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตสะสมตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 72 ราย ซึ่งเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของประชาชนในเขตสุขภาพและระดับประเทศได้อย่างแท้จริง
ด้านนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาระงานด้านการบำบัดทดแทนไตในระยะยาว ทั้งนี้ “การผ่าตัดเปลี่ยนไต” ถือเป็นวิธีการรักษาที่มีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด
“การประชุมวิชาการปลูกถ่ายไตสัญจรวันนี้ จึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการปลูกถ่ายไตให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว