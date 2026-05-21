แก๊งบ่อดินนครนายกเหิมหนัก คุกคามคนถวายฎีกาฯ ร้องทุกข์

แก๊งบ่อดินตำบลศีรษะกระบือ จังหวัดนครนายก เหิมหนัก ส่งคนโทรคุกคามชาวบ้านที่ถวายฎีการ้องทุกข์ ผลกระทบรถขนดินก่อความเดือดร้อน เสียงดังถนนพินาศ บ้านพัง จนหัวหดกันหมดทั้งหมู่บ้าน
แหล่งข่าวจากชาวบ้านหมู่ 12 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ชาวบ้านในหมู่ 12 กำลังตกอยู่ในความเกรงกลัวอิทธิพลของกลุ่มนายทุนเจ้าของบ่อดินในพื้นที่ และไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหว แสดงตัวต่อต้านการขุดดิน หรือรถบรรทุกดินที่ก่อความเดือดร้อน สร้างผลกระทบกับชาวบ้าน เพราะมีชาวบ้านที่ทนความเดือดร้อนไม่ไหว และยื่นถวายฎีกาผ่านสำนักองคมนตรี ร้องทุกข์ถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากการขุดดินและขนดิน แต่กลับถูกกลุ่มนายทุนบ่อดินโทรมาคุกคามข่มขู่
แหล่งข่าวกล่าวว่า ฎีการ้องทุกข์ความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดินที่วิ่งกันโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของชาวบ้าน สร้างปัญหามลภาวะทั้งเสียง ฝุ่นแบละแรงสั่นสะเทือน จนบ้านของชาวบ้านทรุด สำนักงานองคมนตรีได้แจ้งมาถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้แก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านที่ถวายฎีกา แต่ผ่านมาหลายเดือน กลับไม่มีหน่วยงานใดแก้ปัญหาอย่างจริงจัง นอกจากนั้น นายทุนเจ้าของบ่อดิน ซึ่งมีอดีต ส.ส.สอบตกพรรคการเมืองใหญ่เป็นเจ้าของ ยังนำรถพ่วงขนาดใหญ่เข้าขนดิน สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านหนักขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียงรถบรรทุก10 ล้อ และยังวิ่งกันสนั่นหวั่นไหวโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย และไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน
นอกจากนั้น ยังส่งคน ซึ่งเป็นเอนฟูเอนเซอร์ชื่อดังในจังหวัดนครนายก ที่คอยปกป้องรับใช้นายทุนบ่อดิน โทรศัพท์มาข่มขู่คุกคามชาวบ้านที่ยื่นถวายฎีกา จนชาวบ้านที่ถวายฎีกา ต้องหยุดความเคลื่อนไหวต่อต้านรถบรรทุกดินที่ก่อความเดือดร้อนทักที เพราะกลัวความไม่ปลอดภัย
“กลุ่มนายทุนเจ้าของบ่อดินในตำบลศีรษะกระบือเหิมเกริมมาก แม้แต่ชาวบ้านที่ถวายฎีกา และมีฎีกาสั่งกลับลงมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ปัญหาทุกข์ร้อนของชาวบ้าน แต่กลถ่มนายทุนบ่อดินยังบังอาจส่งคนมาข่มขู่คุกคามคนที่ถวายฎีกาอีก ทำให้ชาวบ้านต่างกลัวอิทธิพลของนายทุนเจ้าของบ่อดิน และไม่กล้าออกมาแสดงตัวต่อต้านรถบรรทุกดิน นอกจากก้มหน้ารับชะตากรรมความเดือดร้อน โดยไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว” ชาวบ้านตำบลศีรษะกระบือกล่าว