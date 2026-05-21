สุดสลด!หนุ่มมหาสารคามออกหาเห็ดป่าน้ำหนาว โดนช้างป่าทำร้ายร่างขาดครึ่งดับสยอง

เพชรบูรณ์ – เกิดเหตุสุดสลด..หนุ่มเชียงยืน มหาสารคาม รวมกลุ่มเข้าป่าหาเห็ดที่กำลังโผล่เกลื่อนป่าน้ำหนาว คาดระหว่างก้มหน้าก้มตาเก็บเห็ด เจอช้างป่าที่ตกใจปรี่ไล่ทำร้าย เพื่อนในกลุ่มเผ่นไปคนละทิศ แต่ตัวเองหนีไม่ทันโดนช้างทำร้ายร่างขาดครึ่งท่อน-อวัยวะภายในกระจายเกลื่อน ดับสยอง
วันนี้(21 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.น้ำหนาว ได้รับแจ้งเหตุช้างป่าทำร้านชาวบ้านที่เข้าไปหาเห็ดเสียชีวิต 1 ราย ในป่าชุมชนบ้านทรัพย์สว่าง หมู่ 3 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.เข็มชาติ ประจง ผกก.สภ.น้ำหนาว – กู้ชีพ อบต.น้ำหนาวและแพทย์เวรโรงพยาบาลน้ำหนาว
ที่เกิดเหตุเป็นป่าชุมชนอยู่หลังหมู่บ้าน พบร่างของผู้เสียชีวิตในสภาพเหลือแต่ท่อนบนขึ้นไปไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ ใกล้กันพบขาข้างขวา 1 ข้าง ส่วนขาข้างซ้ายถูกเหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำ ชิ้นส่วนอวัยวะภายในกระจัดกระจายเกลื่อน นอกจากนั้นยังพบว่าพื้นที่โดยรอบคล้ายถูกเหยียบย่ำจนราบเป็นหน้ากองและพบรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมาก
จากการสอบสวนทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือนายสุภาพ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 2 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้มาหาเห็ดกับเพื่อนๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารและขายเป็นรายได้ คาดว่าระหว่างที่ผู้ตายกำลังเดินและก้มเก็บเห็ดอยู่นั้น น่าจะไปเจอกับช้างที่กำลังหากินอยู่ในบริเวณดังกล่าว และคาดว่าช้างน่าจะตกใจจึงได้วิ่งไล่จนทำให้ชาวบ้านที่หาเห็ดวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง ส่วนนายสุภาพหนีไม่ทันจึงถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิต
นายสมเกียรติ กาติ๊ป หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีเห็ดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ชาวบ้านเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาเก็บเห็ดนำไปประกอบอาหารและนำไปขายเป็นรายได้ ซึ่งตนก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกแจ้งเตือนให้ระวังช้างป่า รวมทั้งห้ามเข้าไปในป่าลึก เพราะอาจจะเกิดอันตรายจากสัตว์ป่าและช้างก็เป็นได้
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ช้างที่ก่อเหตุอาจจะเป็นตัวผู้ที่โดนขับออกมาจากฝูงมาหากินอยู่เพียงตัวเดียว ประกอบกับขณะนี้มีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดกันมาก อาจจะทำให้ช้างมาพบเจอและเกิดอาการเครียดจึงไล่ทำร้ายดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามและผลักดันให้ช้างเข้าสู่ป่าแล้ว
อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่เข้าไปหาเห็ด ให้เข้าไปเป็นกลุ่มหลายๆคนและช่วยกันระมัดระวังช้าง รวมถึงสัตว์ป่า อย่าก้มหน้าก้มตาหาเห็ดเพียงอย่างเดียว ควรสังเกตพื้นที่รอบๆตัวด้วย