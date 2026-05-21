(คลิป)สท.พรรคส้ม ชงสภา ทน.เชียงใหม่ ออกเทศบัญญัติ แก้ปมคนล่อนกพิราบรวมฝูง จนข่วงท่าแพเลอะเรื้อรัง-ก่อโรค

เชียงใหม่ – สท.นครเชียงใหม่ พรรคส้ม..เดินเครื่องชงเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกเทศบัญญัตินกพิราบ จัดระเบียบ-คุมคนล่อนกรวมฝูง จนข่วงท่าแพเลอะเรื้อรัง-ก่อโรค กระทบโบราณสถาน-การท่องเที่ยว
วันนี้ (21 พ.ค.) น.ส.นันท์นภัสร์ ปฐมเดชภัทรคุณ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ พรรคประชาชน พร้อมสมาชิกพรรค ปชน.นัดหมายรวมตัวกันที่ลานประตูท่าแพ แลนด์มาร์กเมืองเชียงใหม่ ก่อนถือป้ายเรียกร้องให้สนับสนุนเทศบัญญัตินกพิราบ หลังยื่นหนังสือต่อประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อขอรับรองร่าง “เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การรักษาความสะอาดและการควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญจากนกพิราบในพื้นที่สาธารณะ พ.ศ...” หรือ “เทศบัญญัตินกพิราบ” เพื่อผลักดันเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภา ทน.เชียงใหม่
เพื่อแก้ไขปัญหานกพิราบรวมฝูงในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณลานประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ และย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบทั้งด้านความสะอาด สุขอนามัย ความเสียหายต่อโบราณสถาน รวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
สาระสำคัญของร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ การกำหนดพื้นที่ควบคุมการให้อาหารนกพิราบ การห้ามกระทำการที่ทำให้นกพิราบรวมฝูงจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ การเน้นมาตรการประชาสัมพันธ์และตักเตือนก่อนลงโทษ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร ในกรณีพื้นที่โบราณสถาน โดยไม่มีการใช้อำนาจทับซ้อน
สท.พรรคประชาชน ผู้เสนอร่างยืนยันว่า ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายกำจัดหรือทำร้ายนกพิราบ แต่เป็นการกำหนดกติกาในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุของปัญหา พร้อมยืนยันว่า ร่างดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณใหม่แก่เทศบาลนครเชียงใหม่
สำหรับขั้นตอนต่อไป ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการร่วมลงนามรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างน้อย 2 คน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 61 ทวิ เพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไปได้
ทั้งนี้ พรรคประชาชนระบุว่า การยื่นร่างเทศบัญญัติครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างของการผลักดันนโยบายจากสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยตรง และสะท้อนบทบาทของสภาท้องถิ่นในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเมืองผ่านกระบวนการนิติบัญญัติท้องถิ่น
น.ส.นันท์นภัสร์ ปฐมเดชภัทรคุณ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ พรรคประชาชน เปิดเผยว่า ตนยื่น เทศบัญญัติ นกพิราบ เพราะปัญหานกพิราบเกิดขึ้นมานาน แต่ว่าก็ไม่มีฝ่ายใดมาจัดการให้เรียบร้อยสักที วันนี้ก็เลย ได้ยื่นร่างเทศบัญญัติเข้าไป เพื่อที่จะได้จัดการแก้ไขให้เรียบร้อย ลำดับขั้นตอน ก็คือว่าจะเป็นการยื่นร่างเข้าไปให้กับประธานสภาก่อน และประธานสภาก็จะยื่นให้กับ สท.ทั้งหมดในสภา แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผู้รับรองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่างนี้ก็จะผ่าน แล้วก็ได้เข้าสภาต่อไป
“เรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอด เวลาเราลงพื้นที่ในบริเวณนี้ ประตูท่าแพ เราก็จะเจอกับเสียงสะท้อนของประชาชน ที่เดือดร้อน รำคาญ กับนกพิราบ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ เป็นโรค เป็นพาหะอะไรต่างๆด้วย ก็อยากจะรีบจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็ว”
ด้านนายธีรวุฒิ แก้วฟอง อดีตผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พรรคประชาชน กล่าวว่า เท่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจัดระเบียบ-แก้ปัญหานกพิราบ ไม่ว่าจะเป็นลานท่าแพ หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ในเมือง ซึ่งเรื้อรังมานาน อยากให้ทุกฝ่ายมองเป็นปัญหาของคนในเมือง เป็นผลประโยชน์ร่วมกันพวกเราทุกๆคน ไม่อยากจะให้มองเป็นฝักเป็นฝ่ายพวกใด เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะใคร ก็ได้รับความเดือดร้อนทุกๆคน