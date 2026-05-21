เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดเวทีตรวจคัดกรองโรค–ให้ความรู้สุขภาพครบวงจร หวังสร้างประชาชนสุขภาพดี รองรับการเติบโตเมือง EEC และ Smart City

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำ 16 แห่ง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัด “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิด “ดูแลใจ ดูแลกาย ดูแลกัน” เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค และองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบครบวงจร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจสำคัญของ EEC
วันนี้ (21 พ.ค.) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 8” ภายใต้สโลแกน “ดูแลใจ ดูแลกาย ดูแลกัน” โดยมี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 16 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างพร้อมเพรียง ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ รู้เท่าทันโรคภัยต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค การดูแลตนเอง และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที
นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า พื้นที่แหลมฉบังถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีทั้งการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และการพัฒนาเมืองใหม่ให้ทันสมัย ภายใต้แนวคิด Smart City ดังนั้นเทศบาลนครแหลมฉบังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สำหรับ “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 พฤษภาคม 2569 ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจคัดกรองโรค การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล การเข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมถึงกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย