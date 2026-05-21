อาถรรพ์เครือสาวหลง! สองแม่ลูกบุรีรัมย์ หาเห็ดหลงป่าข้ามเขากว่า 10 กม. ต้องไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนรอดชีวิตโผล่อีกตำบล

บุรีรัมย์- สองแม่ลูกชาวบุรีรัมย์ เข้าป่าหาเห็ดบนเขาพระอังคาร ก่อนหลงป่าข้ามเขากว่า 10 กิโลเมตร เดินวนอยู่ที่เดิมนานหลายชั่วโมง ลูกสาววัย 16 เห็น “เงาดำ” รูปร่างคล้ายคนอยู่ในป่าคอยติดตามตลอด จนร้องให้แม่รีบหาทางออกต้องไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนรอดชีวิตโผล่อีกตำบล ชาวบ้านเชื่อเกิดจากเผลอเดินข้าม “เครือสาวหลง” อาถรรพ์โบราณที่ทำให้คนหลงป่า
วันนี้ ( 21 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้ นายประสงค์ทรัพย์ เทียมศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านคลองต้อ หมู่ 7 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ และชาวบ้าน ได้เข้าช่วยเหลือนางสาย ยศแก้วกอง อายุ 45 ปี ชาวอำเภอลำปลายมาศ พร้อมลูกสาววัย 16 ปี ซึ่งอยู่ในอาการอิดโรยและตื่นกลัว หลังจากเข้าไปหาเห็ดในป่าเขาอังคาร แล้วเกิดพลัดหลงป่าหาทางออกไม่ได้ เดินวนไปมากว่า 10 กิโลเมตร จากตำบลถาวร ข้ามมาตำบลเจริญสุข
จากการสอบถาม นางสาย เล่าให้ฟังว่า ได้ขับรถจักรยานยนต์มากับลูกสาววัย 16 เพื่อมาหาเก็บเห็ดในเขาอังคารประมาณ 10 โมงเช้า ซึ่งได้มีชาวบ้านจากหลายพื้นที่เข้าไปหาเห็ดหลายคน แต่ระหว่างที่เดินแยกย้ายกันไปหาเห็ดในป่า ก็พากันเดินไปเรื่อยๆ จากนั้นไม่เห็นชาวบ้านคนอื่นๆ มีแค่ตนกับลูกสาว พอได้เห็ดแล้วก็จะพากันเดินหาทางออก แต่เดินเท่าไหร่ก็วนกลับมาแต่จุดเดิม ก็รู้สึกแปลก ลูกสาวก็เริ่มร้องไห้มีท่าทางเหมือนตื่นกลัวอะไรบางอย่าง แต่ตอนนั้นลูกสาวไม่ได้พูดอะไรบอกแค่อยากกลับบ้าน
ตนก็พยายามเดินไปเรื่อยๆ เพื่อจะหาทางออกให้ได้ ผ่านไปหลายชั่วโมงจนเรื่อยเหนื่อยก็ยังไม่พบทางออก จึงตัดสินใจยกมือไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา ขอให้ออกจากป่าได้อย่างปลอดภัย แล้วจะกลับมาแก้บน กระทั่งประมาณ 5 โมงเย็น ถึงสามารถหาทางออกได้หลงจากเดินมาไกลกว่า 10 กิโลเมตร และได้เจอคนเลี้ยงวัวจึงขอความช่วยเหลือ
ขณะทีมข่าวสัมภาษณ์ผู้เป็นแม่ ลูกสาววัย 16 ก็กระซิบบอกผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้าหวาดผวา ว่า ระหว่างหลงป่าได้เห็น “เงาดำ” รูปร่างคล้ายคน อยู่ในป่าติดตามตลอดเวลา ตอนนั้นกลัวมากแต่ไม่กล้าบอกแม่ ได้แต่ร้องไก้และบอกให้แม่รีบหาทางออกจากป่า
หลังจากออกจากป่าได้อย่างปลอดภัย และมีคนมาช่วยเหลือ นางสาย และลูกสาว ก็ได้ไหว้ศาลที่ตั้งอยู่ริมชายป่า เพื่อกราบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อและรับปากจะกลับมาแก้บน
นายทราย ท้าวไธสงค์ อายุ 63 ปี ชาวอำเภอนางรอง ซึ่งมาหาเห็ดในพื้นที่เดียวกัน บอกว่า คนเข้าป่ารุ่นเก่าเชื่อกันมานาน ถ้าเผลอเหยียบหรือข้ามเครือสาวหลง จะทำให้หลงป่าทันที เพราะเป็นของมีอาถรรพ์ สำหรับ “เครือสาวหลง” ถือเป็นว่านโบราณตามความเชื่อสายไสยศาสตร์ เชื่อว่ามีฤทธิ์ด้านเมตตามหาเสน่ห์ ทำให้คนรักคนหลง และยังมีอาถรรพ์บังตาคนเดินป่า จนกลายเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา จึงเชื่อว่าสองแม่ลูกอาจเผลอเดินข้าม “เครือสาวหลง” จนทำให้เดินหลงป่า หลงทิศ หาทางออกไม่ได้ ก็เป็นความเชื่อที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมา
ด้าน นายประสงค์ทรัพย์ เทียมศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านคลองต้อ บอกว่า ขณะกำลังล้างรถที่บ้านได้มีชาวบ้านโทรแจ้ง บอกว่ามีสองแม่ลูกเดินหลงป่ามาขอความช่วยเหลือ ในสภาพอิดโรย จึงรีบเดินทางออกมาดู ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์คนหลงป่า แต่ปีนี้เพิ่งเจอเป็นเคสแรก จากการสอบถามเขาบอกว่าเดินหลงมาไกลกว่า 10 กิโลเมตร แต่โชคดีที่มาเจอคนเลี้ยงวัวจึงได้ขอความช่วยเหลือ สาเหตุที่หลงอาจเพราะเป็นคนนอกพื้นที่