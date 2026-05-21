แลนด์มาร์กใหม่ภาคอีสาน! เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัส ช้อป กิน เรียน พักผ่อน ครบในที่เดียว

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” มิกซ์ยูสแลนด์มาร์กใหม่ มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท เปิดวันแรกสุดคึกคัก ศูนย์การค้าแห่งที่ 45 ของเซ็นทรัลพัฒนา และแห่งที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สุขถึงแก่น” ต้นแบบศูนย์การค้าขับเคลื่อนด้วยพลังความคิดคนรุ่นใหม่ ยกระดับขอนแก่นสู่การเป็นหนึ่งใน Regional Growth City ของไทย
เปิดให้บริการแล้ว “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการ 30 ไร่ (GBA) 62,000 ตร.ม. ประกอบด้วยศูนย์การค้าครบครันกว่า 200 แบรนด์ดัง, ครั้งแรกในภาคอีสาน คอนโดมิเนียม PHYLL Khon Kaen พร้อม GO! Hotel และ Indoor Garden พื้นที่สีเขียวภายในอาคารผสาน Co-Working Space และ Pet-Friendly Zone แบบ Seamless
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการร่วมขับเคลื่อนศักยภาพเมืองขอนแก่นสู่เมืองแห่งอนาคตที่คนรุ่นใหม่อยากใช้ชีวิต ในฐานะแลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าศูนย์การค้า โดยเป็นพื้นที่ของการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด ‘สุขถึงแก่น’
โครงการนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ ‘A Future-Led Ecosystem’ ของเซ็นทรัลพัฒนา ที่มุ่งพัฒนาโครงการควบคู่กับการสร้างย่าน สร้างเมืองและคุณภาพชีวิต ผ่านการผสานศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม Phyll โรงแรม GO! Hotel แห่งแรกของภาคอีสาน และ Indoor Garden แห่งแรกของจังหวัด เข้าด้วยกันอย่าง Seamless เพื่อรองรับการเติบโตของขอนแก่นในฐานะศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การแพทย์ การศึกษา และพลังของคนรุ่นใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เซ็นทรัลพัฒนา รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนขอนแก่นสู่การเป็นหนึ่งใน Regional Growth City ที่พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Imagining Better Futures for All’
แต่ละชั้นแบ่งเป็น ชั้น G: รวมร้านครบครัน ทั้งร้านแฟชั่น, อาหาร-คาเฟ่ และ Pet Shop, ชั้น 1: ช้อปสนุกทุกไลฟ์สไตล์ ร้านแฟชั่น, อาหาร-คาเฟ่, Beauty, Wellness, Gadget & IT และบริการธุรกรรมทางการเงิน, ชั้น 2: เปิดประสบการณ์ Entertainment ทั้งโรงภาพยนตร์, ฟิตเนส และ Sport Park
เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส ดึง 3 อัตลักษณ์ “แคน–แก่น–คูน” ถ่ายทอดในมุมมองร่วมสมัย และเป็นศูนย์ฯ แรกของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ใช้ ‘สัจจะวัสดุ’ ในการตกแต่งเพื่อเผยผิวสัมผัสแท้ เน้นความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง โดยมีคนรุ่นใหม่ เป็น ‘แก่น’ ของแรงบันดาลใจในการออกแบบ ประกอบด้วย 2 โซนไฮไลต์ Campus Court: แรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรี “แคน” ตีความใหม่ผ่านการเรียงต่อรูปทรง
พร้อมถ่ายทอดความพริ้วไหวของเสียง เป็นรูปทรงของ Void สร้างมิติใหม่ให้พื้นที่ และ “แก่น” แรงบันดาลใจจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูน ดีไซน์เป็นผัง รูปทรง และ Pattern ลายผ้าบนงานสถาปัตยกรรมม, Campus Garden: แรงบันดาลใจจากดอกคูน นำรูปทรงและความพลิ้วไหวของกลีบดอกคูน ตีความเป็น curve ของสถาปัตยกรรม ผสาน Skylight เปิดรับแสงธรรมชาติ โดยมี Indoor Garden ใหญ่ที่สุดในจังหวัด พร้อม Free co-working space และ Pop-up Walking street
Art Features Installation: นำ Local Wisdom ขอนแก่น มาตีความใหม่ให้สนุก เข้าถึงง่าย และ connect กับคนรุ่นใหม่ ผ่านงาน Contemporary Art ได้แก่ ‘ตุ้มโฮม’ ได้แรงบันดาลใจจากบายศรีผูกเสี่ยว, ‘ข้องน้อย & อ้ายติ๊บ’ จากกระติ๊บและข้องพื้นถิ่น และ ‘ไซฮู้’ จากไซดักปลา รวมถึง Character Design ที่กระจายอยู่ทั่วศูนย์ฯ ด้วยแนวคิด “Creative Recycling” ที่นำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ใหม่
‘แก่นคูณ’: มาสคอตประจำศูนย์การค้าฯ ที่มี Active Lifestyle แบบคนอีสานแท้ ผลงานการคอลแลบกับ ‘Vachboy’ ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “ดอกคูน” เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 20 พ.ค. 69 ตั้งแต่เวลา 10.49 – 23.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 21 พ.ค. - 3 มิ.ย. 69 เวลา 10.00 - 23.00 น. และวันที่ 4 มิ.ย. 69 เป็นต้นไป เปิดให้บริการตามปกติ เวลา 10.00 - 22.00 น.