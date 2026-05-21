“เจ็ทส์ฟิตเนส”ปักธงสาขาแรกภาคอีสานห้างเซ็นทรัลแคมปัสฯ เปิด24ชม.พร้อมศูนย์ฝึกไฮร็อกซ์ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เจ็ทส์ ฟิตเนส บุกอีสาน ปักธงสาขาแรกในห้างเซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส และเป็นสาขาที่ 61 ในเมืองไทยของแบรนด์ ชูจุดขายเป็นศูนย์ฝึกเต็มรูปแบบของกีฬาที่กำลังมาแรง ‘HYROX’ มั่นใจตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัยและเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ประเดิมเปิดวันแรกเมมเบอร์แตะหลักพัน สาขาต่อไปเปิดที่อุดรฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา เจ็ทส์ ฟิตเนส ประเทศไทย (Jetts Fitness Thailand) ได้เปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุด“เจ็ทส์ ฟิตเนส เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส ซึ่งถือเป็นสาขาแรกในจังหวัดขอนแก่น และเป็นสาขาที่ 61 ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยชูจุดเด่นการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมยกระดับมาตรฐานการออกกำลังกายด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมไฮร็อกซ์ (HYROX Training Club) เต็มรูปแบบ เพื่อรองรับกลุ่มนักศึกษา คนรุ่นใหม่ และผู้รักสุขภาพในหัวเมืองใหญ่ในภาคอีสาน
มิสเตอร์เกร็ก โอลิเวอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ของ FLG กล่าวว่า “เจ็ทส์ ฟิตเนส ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดในกลุ่มธุรกิจของ FLG ทั่วโลก การขยายสาขามาถึงสาขาที่ 61 ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เรามีต่อตลาดสุขภาพและสุขภาวะ หรือ Wellnesในประเทศไทย ซึ่ง FLG พร้อมที่จะสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำนวัตกรรมการออกกำลังกายระดับโลกมาให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัส
การปักหมุด ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส ในครั้งนี้ ยังเป็นการตอกย้ำพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ภายใต้กลยุทธ์การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้า รับประทานอาหาร และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ครบจบในที่เดียว
ด้านมิสเตอร์ไมค์ แลมบ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ็ทส์ ฟิตเนส ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่มีศักยภาพสูงมาก โดยเฉพาะในทำเลสถานศึกษาที่รายล้อมไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากรกลุ่มนี้มีความยืดหยุ่นและไม่ยึดติดกับกรอบเวลาแบบเดิม เจ็ทส์ ฟิตเนส ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงเข้ามาตอบโจทย์วิถีชีวิตนี้ได้เป็นอย่างดี
“นอกจากนี้ เรายังภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอ ศูนย์ฝึกกีฬา HYROX เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกความทนทานและความแข็งแกร่งของร่างกายที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก เพื่อให้ชาวขอนแก่นได้ฝึกซ้อมด้วยอุปกรณ์และมาตรฐานเดียวกับการแข่งขันในระดับสากล”มิสเตอร์ไมค์กล่าว