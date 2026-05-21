งามไส้!ตร.กำแพงเพชร บุกค้นแหล่งมั่วสุม รวบ “ดาบตำรวจสืบสวน”ทั้งเสพเอง-ทั้งซุกยาบ้าคารถ

กำแพงเพชร – เล่นเอาช็อกกันทั้งโรงพัก..ชุดสืบสวนกองเมืองกำแพงเพชร บุกค้นแหล่งมั่วสุมเสพยาตามเบาะแสที่ชาวบ้านแจ้ง เจอ “ดาบตำรวจ-ผบ.หมู่ สส.สภ.ทรงธรรม” ทั้งเสพเอง ทั้งพยายามซุกซ่อนยาบ้าคาเบาะรถ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเมืองกำแพงเพชร ได้บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักไม่มีเลขที่ ในซอย 29 ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติด พบผู้ต้องหา คือ นายบัญชา หว่างอุ่น อายุ 52 ปี ยืนอยู่ข้างรถยนต์ท่าทางมีพิรุธและพยายามยัดสิ่งของบางอย่างซ่อนไว้ในรถ
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้น เบื้องต้นนายบัญชายอมรับสารภาพว่าช่วงเช้าก่อนถูกจับกุมเพิ่งเสพยาบ้ามา 1 เม็ด จากการตรวจค้นภายในรถยนต์ต่อหน้าผู้ต้องหา พบยาบ้าจำนวน 14 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกใสซุกซ่อนอยู่ในกระดาษทิชชู่วางอยู่บนเบาะข้างคนขับ เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
ล่าสุดจากการขยายผลของพนักงานสอบสวนหลังการจับกุม ทำเอาช็อกกันทั้งโรงพักเมื่อตรวจสอบประวัติและสอบถามญาติระบุว่า นายบัญชา ผู้ต้องหารายนี้ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา แต่มีมียศมีตำแหน่งเป็น ดาบตำรวจบัญชา หว่างอุ่น ปัจจุบันรับราชการตำรวจในตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวน (ผบ.หมู่ สส.) สภ.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์กฎหมายแต่กลับกระทำความผิดและค้ายาเสพติดเสียเอง
ด้าน พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้น โดยมอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรัชญา ทาบ้านฆ้อง พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าดำเนินคดีในข้อหาครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เพื่อส่งฟ้องดำเนินคดีและรายงานต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยร้ายแรงต่อไป