ตม.ชลบุรีบุกคอนโดบ่อวิน ตรวจชาวจีนกว่า 700 คน พบผิดกฎหมาย กว่า 100 รายไม่แจ้งที่พัก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจตรวจคนเข้า ชลบุรี สนธิกำลังกว่า 50 นาย เปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นคอนโดมิเนียม 10 อาคาร ในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบชาวจีนพักอาศัยกว่า 700 คน เบื้องต้นพบกว่า 100 ราย ฝ่าฝืนกฎหมายไม่แจ้งที่พักต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับรายละ 2,000 บาท พร้อมขยายผลตรวจสอบการลักลอบทำงานผิดกฎหมาย
เวลา 08.30 น. วันนี้ ( 21 พ.ค.) พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีกว่า 50 นาย บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อวิน เปิดปฏิบัติการจู่โจมเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง จำนวน 10 อาคาร ภายในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกวาดล้างแรงงานต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายในราชอาณาจักรไทย
จากการเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่มุ่งตรวจสอบเอกสารการเข้าพักอาศัย และสถานะการแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 38 ซึ่งกำหนดให้เจ้าบ้าน เจ้าของ ผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบชาวจีนจำนวนกว่า 100 ราย เข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการแจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับรายละ 2,000 บาท ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ จากการตรวจค้นคอนโดมิเนียมทั้ง 10 อาคาร พบว่ามีชาวจีนพักอาศัยอยู่รวมกว่า 700 คน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด และสรุปยอดผู้กระทำผิดอย่างชัดเจนอีกครั้ง รวมถึงขยายผลตรวจสอบว่า มีความเชื่อมโยงกับการลักลอบทำงานผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในลักษณะอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนรายงานผลอย่างเป็นทางการต่อไป