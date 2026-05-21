(คลิป)"คาร์นิวัลหมอลำ2026"เปิดโชว์วันแรกยิ่งใหญ่ ก.วัฒนธรรมเดินหน้าขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-งาน“คาร์นิวัล หมอลำ เสน่ห์อีสานขอนแก่น Khon Kaen to the World 2026"” ประเดิมคืนแรกด้วยการโชว์แบบจัดเต็มของคณะระเบียบวาทะศิลป์ ประชาชนและนักท่องเทียวทั้งนั่งและยืนดูแน่นหน้าเวทีลานกีฬาฯบึงแก่นนคร เผย ก.วัฒนธรรมเดินหน้ายื่นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโก
ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค.นี้ บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วม จังหวัดขอนแก่นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)จัดงาน “คาร์นิวัล หมอลำ เสน่ห์อีสานขอนแก่น Khon Kaen to the World 2026" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Open Eye" Khon Kaen to the World ทั้งนี้เพื่อยกระดับและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น นำทุนทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงหมอลำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันให้ "หมอลำ" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) และมุ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล
โดยจัดกิจกรรมไฮไลท์เริ่มขึ้นเมื่อบ่ายคล้อยวันที่ 20 พ.ค. ด้วยการจัดโชว์ขบวนพาเหรด คาร์นิวัล หมอลำสุดอลังการเต็มไปด้วยสีสันของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่คณะหมอลำชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น 5 คณะจัดส่งหางเครื่อง หมอลำ ชายหญิงเข้าร่วมเดินขบวนจากด้านหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตรมายังลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร ระหว่างทางมีประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนรอชมอย่างหนาตา
หลังจากนั้นในเวลาประมาณ 19.40 น นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวเปิดงานก่อนที่คณะหมอลำชื่อดัง คณะระเบียบวาทศิลป์เปิดการแสดงให้ประชาชนได้รับชมฟรีจนถึงเที่ยงคืน แม้จะมีฝนตกลงมาประปรายแต่ผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอลำไม่ได้หนีฝนกลับกลางคัน
ต่างนั่งดูจนจบการแสดง
นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า หมอลำเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมของชาวอีสาน และจะมีแฟนเคลับของแต่ละคณะตามชมจำนวนมาก เมื่อมีการแสดงหมอลำที่ไหนก็ทำให้เกิดการซื้อขายใช้จ่ายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ การจัดงานหมอลำ คาร์นิวัล ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นความตั้งใจของกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะส่งเสริมการแสดงศิลปหมอลำอีสานให้ได้รับความนิยมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นสมบัติที่จะต้องรักษาไว้
นอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมที่จะผลักดันหมอลำ ให้เป็นมรดกโลก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร และมั่นใจว่าเมื่อผ่าน ครม. ไปแล้ว ก็นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโก้และรอลำดับ เมื่อได้ลำดับก็จะสามารถจดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก ได้อย่างเป็นทางการ
สำหรับการแสดงหมอลำในคืนที่ 2 ของการจัดงาน วันนี้(21พ.ค.)เป็นคิวการแสดงหมอลำ คณะ “อีสานนครศิลป์”และปิดท้ายคืนวันที่ 22 พ.ค. 69 คืนพรุ่งนี้ ด้วยศิลปินตัวแม่สุดฮอต “บิว จิตรฉรีญา” โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวหรือแฟนคลับสามารถรับชมฟรีได้ที่ลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร