ตำรวจหนองปรือร่วมปกครองบางละมุง บุกรวบ 18 นักพนันบาคาร่าเช่าพลูวิลล่าเปิดบ่อน

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ตำรวจหนองปรือ สนธิกำลังร่วมฝ่ายปกครองบางละมุง บุกรวบ 18 นักพนันบาคาร่า เช่าพลูวิลล่าเปิดบ่อนช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เผยเล็ดรอดสายตามานานก่อนส่งสายลับชี้เป้าจับ
เมื่อเวลา 23.06 น. วานนี้ (20 พ.ค.) พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ พร้อมด้วย นายนัธทวัฒน์ โสภณเศวตศิลป์ ปลัดอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองปรือ ได้สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง บุกเข้าจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบเล่นการพนัน ที่บ้านพลูวิลล่า ชื่อ SUNSHINE LIFE PATTAYA POOLVILLA ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รวมจำนวน18 ราย เป็นชาย 5 ราย และหญิง ผู้หญิง 13 ราย
พร้อมของกลางโต๊ะสำหรับเล่นการพนันเสือมังกร (บาคารา) ไพ่ และชิฟแทนเงินสดจำนวนมาก
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งร้องเรียนว่าที่พลูวิลล่าแห่งนี้ มีการลักลอบเล่นการพนัน และมีเซียนพนันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาไม่ซ้ำหน้า อีกทั้งยังมีรถเข้ามาจอดมั่วสุมเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมหาข้อมูลก่อนวางแผนบุกเข้าตรวจสอบและจับกุม ซึ่งเมื่อไปถึงก็พบกลุ่มเซียนพนันกำลังนั่งลุ้นไพ่กันอย่างสนุกสนาน ส่งเสียงดังอึกทึก ราวกับกาสิโนเสรี จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทั้งนักพนัน และพนักงานแจกไพ่สัญชาติกัมพูชา 4 ราย
พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ เผยว่าหลังจากได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน จึงทำการตรวจสอบและหาข่าว พร้อมยอมรับว่าเจ้าของบ่อนพนันรายนี้เป็นมืออาชีพ เนื่องจากใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมมานาน กระทั่งทราบว่าได้ย้ายมาลักลอบเล่นที่พลูวิลล่าแห่งนี้ จึงได้นำกำลังบุกตรวจสอบ
และพบผู้กระทำผิดจริงจึงจับกุมทั้งหมด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย