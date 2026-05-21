สลด! หนุ่มจีนพลัดตกชั้น 6 รร.ในเมืองพัทยาร่างคาบนคานเหล็กดับอนาถ ตร.คุมตัวเพื่อนร่วมชาติสอบเข้ม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สลด!หนุ่มจีนพลัดตกชั้น 6 โรงแรมในเมืองพัทยาร่างกระแทกหลังคากระจกค้างอยู่บนคานเหล็กเสียชีวิตในสภาพแผลเหวะหวะเลือดกระจายเต็มพื้นด้านล่าง กู้ภัยฯต้องใช้เชือกและอุปกรณ์โรยตัวนำร่างออกจากจุดเกิดเหตุ ตำรวจคุมตัวเพื่อนชาติเดียวกันสอบละเอียด พบเข้าพักพร้อมเพื่อนหลายคน
เมื่อเวลา 03.30 น. วันนี้ ( 21 พ.ค.) พ.ต.ต.อลิส พวงไสว สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุบุคคลพลัดตกจากที่สูงจนเสียชีวิต เหตุเกิดภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบร่าง MR. CHEN RONGGUI อายุ 33 ปี สัญชาติจีน เสียชีวิตในสภาพติดค้างอยู่บนคานโครงเหล็กหลังคากระจกและมีเลือดหยดกระเซ็นลงพื้นด้านล่าง อีกทั้งยังพบเศษกระจกแตกกระจายทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้
จากการตรวจสอบห้องพักเลขที่ 3607 ชั้น 6 ซึ่งเป็นห้องของผู้เสียชีวิต พบเพื่อนชายสัญชาติเดียวกันอีก 1 คน บนโต๊ะพบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเศษอาหารวางอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
จากการสอบถามข้อมูลทราบว่า ผู้เสียชีวิตได้เดินทางเข้าพักพร้อมกลุ่มเพื่อนหลายคน โดยแยกกันเข้าพักในห้องต่างๆ เป็นคืนที่สองแล้ว ส่วนสาเหตุการพลัดตกลงมายังไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด
ขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม เผยว่า ได้ยินเสียงคล้ายวัตถุหนักตกกระแทกหลังคากระจกอย่างรุนแรง จึงรีบวิ่งออกไปดูกระทั่งพบร่างผู้เสียชีวิตติดค้างอยู่บนโครงเหล็ก สร้างความตกใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เชือกและอุปกรณ์โรยตัว นำร่างผู้เสียชีวิตลงมาด้านล่างก่อนเคลื่อนย้ายส่งเก็บรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ และส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวเพื่อนที่พักอยู่ในห้องเดียวกันไปสอบปากคำเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิต และขณะนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าการสอบสวนแต่อย่างใ