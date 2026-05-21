(คลิป)สึก-สละผ้าเหลืองแล้ว!เจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ โดนร้อง-แฉคลิปนัวเนียสีกาคากุฏิ

เชียงใหม่ - โดนแฉคลิปซ้ำอีก..ล่าสุดเจ้าอาวาสวัดดังย่านหนองหอย เชียงใหม่ นัวเนียสีกาคากุฏิ สละผ้าเหลืองสึกจากการเป็นพระแล้ว
ความคืบหน้ากรณีศรัทธาวัดดังแห่งหนึ่งย่านหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ พากันนำหลักฐานภาพถ่ายคลิปวิดีโอ เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หลังจากเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมของพระเจ้าอาวาส พบพฤติกรรมส่อเสื่อมเสีย ทำนองชู้สาวกับหญิงที่มารับจ้างทำความสะอาดวัดซึ่งมีสามีและลูกอยู่แล้ว ขณะที่คนใกล้ชิด-ศรัทธบางส่วนไม่เชื่อว่าพระเจ้าอาวาสที่ถือเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งจะมีพฤติกรรมแบบเสื่อมเสีย
และ(19 พ.ค.)หลังเป็นข่าว สำนักพุทธเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะสงฆ์ปกครอง-พระวินยาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ไม่เจอตัวพระเจ้าอาวาส เนื่องจากอาพาธ-โรคประจำตัวกำเริบ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกะทันหันนั้น
ต่อมาศรัทธาวัดที่ออกมาร้องเรียน ได้มีการเผยคลิปเพิ่มเติมจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ปรากฎภาพสีกาคนทำความสะอาดเดินเข้าไปในห้องนอนภายในกุฏิของเจ้าอาวาสรูปดังกล่าว