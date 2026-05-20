สลดใจ! ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ป.1 พบแม่พิการสู้ชีวิต ลูกไร้ชุดนักเรียน วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี - ครูบ้านรางม่วง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน พบครอบครัวยากจน พ่อเพิ่งเสียชีวิต แม่พิการทางหูต้องทำงานรับจ้าง เลี้ยงลูกลำพัง เด็กยังใส่ชุดอนุบาลมาโรงเรียน เปิดรับบริจาคช่วยเหลือ

วันนี้( 20 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครูโรงเรียนบ้านรางม่วง หมู่ 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนหลังเปิดภาคเรียน พบครอบครัวของ ด.ช.พันแสง เหมทอง นักเรียนชั้น ป.1 มีความเป็นอยู่ยากลำบาก หลังบิดาเพิ่งเสียชีวิต เหลือเพียงมารดาพิการทางหูต้องทำงานรับจ้าง เพื่อเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง

นายศราวุธ ด้วงทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางม่วง พร้อมครูรุจิสา น้อยสนธิ ครูประจำชั้น พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักเลขที่ 127/2 หมู่ 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวสภาพทรุดโทรม ผนังเป็นไม้และสังกะสีผุพัง ไม่มีหน้าต่าง เมื่อฝนตกน้ำสาดเข้าภายในบ้าน ห้องน้ำและห้องสุขาอยู่นอกตัวบ้านและไม่มีหลังคา

ครูรุจิสา เปิดเผยว่า วันเปิดภาคเรียนพบว่าเด็กยังใส่ชุดอนุบาลมาโรงเรียน เนื่องจากมารดาไม่ทราบว่าลูกขึ้นชั้น ป.1 และไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียน เมื่อสอบถามจึงทราบถึงปัญหาครอบครัว ทำให้ครูและเพื่อนครูช่วยกันรวบรวมเงินซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และข้าวสารให้ในเบื้องต้น

ทั้งนี้ ครอบครัวยังมีภาระหนี้สินจากการนำรถจักรยานยนต์ไปจำนำ 10,000 บาท เพื่อใช้จ่ายช่วงบิดาป่วย ต้องผ่อนเดือนละ 510 บาท ขณะที่มารดามีรายได้เพียงเบี้ยผู้พิการและงานรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน

ด้านครูระบุ ว่า ด.ช.พันแสง เป็นเด็กตั้งใจเรียนและมีพัฒนาการดี แต่ขาดโอกาส จึงอยากเป็นสะพานบุญให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาจอมบึง ชื่อบัญชี น.ส.เรณู โสภา เลขที่บัญชี 020-4-84283-914 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-3643-0845 คุณครูที่ปรึกษา.










