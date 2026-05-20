(คลิป) ญาติร่ำไห้ระงม! รับร่าง “ป้าเทียม” เหยื่อรถไฟมรณะชนรถเมล์ กลับบ้านเกิดศรีสะเกษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศรีสะเกษ – กลับมาถึงบ้านเกิดแล้วนะ ญาติร่ำไห้ระงมรับร่าง “ป้าเทียม” เหยื่อรถไฟมรณะชนรถเมล์ กลางกรุง ส่งกลับบ้านเกิด อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลศพ 2 วัน ก่อนฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. นี้



จากกรณีอุบัติเหตุสะเทือนขวัญ ขบวนรถไฟพุ่งชนรถเมล์สาย 206 บริเวณจุดตัดทางรถไฟ แยกอโศก-เพชร ถนนกำแพงเพชร 7 กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตคาที่ 8 ราย และบาดเจ็บอีกหลายราย ซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ น.ส.เทียม พวงยอด หรือ “ป้าเทียม” อายุ 57 ปี ชาวอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น


ล่าสุด เมื่อเวลา 19.55 น. วันนี้ ( 20 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างของป้าเทียมถูกนำส่งกลับถึงบ้านเลขที่ 82 หมู่ 15 บ้านดอนกระต่าย ตำบลเสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้เสียชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลด ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ต่างเดินทางมารอรับร่างกันจำนวนมาก ซึ่งทันทีที่รถเคลื่อนมาจอดหน้าบ้าน เสียงร้องไห้ของญาติๆ ดังระงม บางคนถึงกับทรุดตัวลงกับพื้นด้วยความเสียใจ ขณะที่น้องสาวคนที่ 5 ของป้าเทียม ได้ถือธูปเดินออกมาหน้ารถ ก่อนกล่าวทั้งน้ำตาว่า “กลับมาถึงบ้านเกิดแล้วนะ” เพื่อเป็นการบอกกล่าวดวงวิญญาณของพี่สาวให้รับรู้ว่าขณะนี้ได้กลับถึงบ้านเกิดแล้ว


หลังจากนั้น ญาติและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเคลื่อนร่างของป้าเทียมลงจากรถอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางเสียงสะอื้นที่ดังไม่ขาดสาย ก่อนจะนำร่างไปตั้งยังจุดประกอบพิธีภายในบ้านที่ญาติเตรียมไว้ ครอบครัวได้นำข้าวปลาอาหาร เหล้า ยา น้ำหวาน ดอกไม้ ธูป เทียน มาประกอบพิธีบอกกล่าวดวงวิญญาณ ตามความเชื่อของชาวอีสาน เพื่อเชื้อเชิญให้ดวงวิญญาณผู้ตายไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดี ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง และให้เดินทางอย่างสงบ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอาลัย โดยเฉพาะ “ป้าจุ๋ม” พี่สาวของผู้เสียชีวิต ที่ร้องไห้แทบขาดใจทันทีที่เห็นร่างน้องสาวถูกนำลงจากรถ ญาติต้องช่วยกันประคอง เพราะอยู่ในอาการเสียใจอย่างหนัก


หลังเสร็จพิธีเชิญดวงวิญญาณ ญาติได้ประกอบพิธีรดน้ำศพ ขอขมาศพ ก่อนนำร่างของป้าเทียมบรรจุลงโลง และประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุลตามประเพณี ท่ามกลางเสียงพระสวดที่ยิ่งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นทางญาติจะตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพป้าเทียมเป็นเวลา 2 คืน ท่ามกลางญาติพี่น้องและชาวบ้านที่จะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง ก่อนทำพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2539 นี้













(คลิป) ญาติร่ำไห้ระงม! รับร่าง “ป้าเทียม” เหยื่อรถไฟมรณะชนรถเมล์ กลับบ้านเกิดศรีสะเกษ
