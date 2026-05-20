จับตาเสาไฟโซลาร์เซลล์ 9.94 ล้านบางแก้ว ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่เช็ก หวั่นซ้ำรอย “โครงการคิด ทำ ทิ้ง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม - ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ นำทีมธรรมาภิบาลสมุทรสงครามติดตาม 11 โครงการรัฐวงเงินหลายสิบล้าน ชี้โครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์เกือบ 10 ล้านแม้เสร็จแล้ว แต่ห่วงภาระดูแลหลังหมดประกัน 2 ปี ใครรับผิดชอบ

วันนี้ (20 พ.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม น.ส.วรพรรณ เลิศไกร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงครามและที่ปรึกษา โดยมี น.ส.กาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการภาครัฐตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2569 รวม 11 โครงการ วงเงินหลายสิบล้านบาท

โครงการที่นำเข้าชี้แจงประกอบด้วยงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวหลายรายการ อาทิ สะพานกลับรถจักรยานยนต์ถนนพระราม 2 งบ 20 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ รวมหลายสิบล้านบาท โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 22.6 ล้านบาท และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบ High Mast บนทางหลวง 35 จำนวน 53 ต้น งบประมาณกว่า 29.9 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โครงการที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ คือ “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางเข้าโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน–ดอนหอยหลอด พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์” งบประมาณ 9,940,000 บาท สำหรับติดตั้งเสาไฟตลอดแนวถนนระยะทาง 4.3 กิโลเมตร

ภายหลังการประชุม น.ส.วรพรรณ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายพระราม 2–บางบ่อ หมู่ 7 และหมู่ 10 ต.บางแก้ว พบว่าโครงการแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับ มีการติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์รวม 142 ต้น เฉลี่ยต้นละประมาณ 70,000 บาท และยังอยู่ในระยะรับประกันสัญญา

อย่างไรก็ตาม คณะตรวจสอบได้ตั้งข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับ “ความคุ้มค่าในระยะยาว” โดยเฉพาะภาระการบำรุงรักษาหลังหมดระยะประกันในอีก 2 ปีข้างหน้า ว่าหน่วยงานใดจะเข้ามารับผิดชอบดูแลต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังสะท้อนปัญหาซ้ำซากของหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่โครงการภาครัฐจำนวนไม่น้อย แม้ก่อสร้างแล้วเสรจและส่งมอบใช้งาน แต่กลับขาดงบประมาณและบุคลากรดูแลต่อเนื่อง จนทรัพย์สินของรัฐเสื่อมสภาพ ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียง “โครงการคิด ทำ ทิ้ง” ไม่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในระยะยาว.










