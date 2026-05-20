สวดอภิธรรมศพ “น้องโรส”เหยื่อรถไฟชนรถเมล์คืนแรก เพื่อนบอกเจอกันล่าสุดเมื่อสงกรานต์นี่เอง

อุบลราชธานี-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคมนาคม และหน่วยงานส่งพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพน้อง “โรส” เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เพื่อนบอกเจอกันล่าสุดช่วงสงกรานต์ และดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกัน
เมื่อหัวค่ำวันนี้(20พ.ค.) ที่วัดสวนสวรรค์ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นายสรชาย ครองยุทธ์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนนายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ติดราชการอยู่กรุงเทพฯเป็นประธานพิธีร่วมกับ ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ในการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ น.ส.วิภารักษ์ หรือน้องโรส เผ่าภูรี อายุ 25 ปี นิสิตเก่าสาขาภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเสียชีวิตจากกรณีรถไฟชนกับรถเมล์ที่กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยก่อนเริ่มพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ท่านกลางความเศร้าโศกของแขกเหรื่อ ญาติ และเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคมนาคม รวมทั้งนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้ส่งพวงหรีดมาแสดงความอาลัยจากการเสียชีวิตของ น.ส.วิภารักษ์ หรือน้องโรส
สำหรับพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพของ น.ส.วิภารักษ์ มีกำหนด 3 วัน โดยวันนี้เป็นวันแรก และจะทำการฌาปนกิจวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคมนี้
น.ส.ปวริศา เพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาเล่าว่า เจอกับ น.ส.วิภารักษ์ หรือน้องโรส ล่าสุดเมื่อเทศกาลสงกรานต์ ก็เลยพาน้องโรสไปเที่ยวตามที่โรสอยากไป ก็จะเจอกันแบบนี้ทุกปี และยังคุยกันว่าปีหน้าไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ดีมั้ย ถามเรื่องความฝันของผู้ตาย น.ส.ปวริศาบอกว่า โรสใช้ชีวิตเป็นปกติแบบนี้ และชีวิตกำลังไปได้ดี เป็นคนมีความสามารถและเป็นคนเก่ง ถ้าโรสยังอยู่ก็ขอบคุณที่ได้เป็นเพื่อนกันและที่ได้รู้จักกัน สิ่งสุดท้ายตอนนี้ เมื่อไม่มีปาฏิหาริย์แล้ว ขอให้เพื่อนไม่เจ็บ ไม่ป่วยอะไรแล้ว