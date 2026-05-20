กาญจนบุรีถกเข้ม! ทบทวนแผนอุทกภัยรับฤดูฝน 2569 เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบ

กาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย รองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2569 มุ่งยกระดับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หลังหลายพื้นที่ทั่วประเทศเผชิญอุทกภัยรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ
วันนี้ (20 พ.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2569
การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันทบทวนแนวทางปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ และมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปี ประเทศไทยมักเผชิญกับสถานการณ์สาธารณภัยที่มีความซับซ้อนและรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่การเกษตร ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จึงเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2569 โดยกำชับให้ทุกจังหวัดดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากและน้ำป่าไหลหลากในหลายอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดลำน้ำสำคัญ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบ.