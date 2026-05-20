ผู้ปกครองเดือด! จ่อขับไล่ 2 รอง ผอ.อนุบาลนครปฐม ปมป่วนองค์กร-ทำโรงเรียนเสียชื่อ

นครปฐม - ผู้ปกครอง รร . อนุบาลนครปฐมเปิดศึกเดือดกลางวงประชุม หลังปมบริหารการเงินและความขัดแย้งภายในองค์กรลุกลามสู่โลกโซเชียล ตัวแทนศิษย์เก่าประกาศชัด เตรียมรวบรวมรายชื่อขับไล่รองผู้อำนวยการ 2 รายพ้นโรงเรียน ชี้เป็นต้นตอทำองค์กรแตกแยก ขณะผู้อำนวยการโรงเรียนย้ำเข้ามาทำงานโปร่งใส พร้อมเปิดตรวจสอบทุกเรื่อง
วันนี้ (20 พ.ค.) คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ได้เชิญประชุมด่วนเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานและข้อสงสัยด้านการเงินภายในโรงเรียน ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม
โดย ดร.วชิรวิชย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร ร่วมซักถามข้อสงสัยอย่างเปิดเผย ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียด หลังมีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบรายรับรายจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างในยุคผู้บริหารชุดเก่า รวมถึงกรณีร้านค้าและเอกชนเข้ามาทวงถามหนี้ค้างชำระรวมมูลค่านับล้านบาท
ในการประชุม นายพสภัค มายืนยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ปกครองสะท้อนปัญหา ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นคุณภาพการเรียนการสอนของครูทั้งหลักสูตรปกติและ English Program (EP) แต่ตั้งข้อสังเกตว่าการบริหารงานภายในยังมีความขัดแย้ง จนส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยก คือ การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่ ทั้งที่เดิมมีสมาคมอยู่แล้ว ทำให้เกิดข้อครหาเรื่องความซ้ำซ้อน รวมถึงมีการตั้งคำถามถึงผู้บริหารบางรายที่ถูกมองว่าไม่ให้ความร่วมมือกับแนวทางการบริหารของผู้บริหารชุดใหม่
ด้านตัวแทนครูที่เข้าร่วมประชุม ระบุว่า รู้สึกอึดอัดใจกับความขัดแย้งภายในองค์กร บางคนเคยถูกเชิญไปสอบถามข้อมูลโดยผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมระบุว่ามีลักษณะคล้ายถูกกดดันและข่มขู่ทางวินัย แต่ยืนยันพร้อมสนับสนุนการทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน เพราะเห็นว่ามีการวางระบบบริหารที่ชัดเจน
ขณะที่ ดร.วชิรวิชย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กล่าวช่วงท้ายการประชุมว่า ตนเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง 7 เดือน และตั้งใจทำงานอย่างโปร่งใส แต่เมื่อเข้ามาวันแรกกลับพบปัญหาหนี้สินจำนวนมาก รวมถึงพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายบางรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายงานศพที่มีการเบิกซ้ำ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
“ผมไม่ได้มาหาผลประโยชน์ และพร้อมให้ตรวจสอบทุกเรื่อง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ เพราะเอกสารการสอบสวนภายในหลุดไปสู่โลกโซเชียล ทำให้ชื่อครูได้รับผลกระทบ” ดร.วชิรวิชย์ กล่าว
ด้าน นายสงคราม (นามสมมติ) ตัวแทนผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียน กล่าวอย่างดุเดือดกลางที่ประชุมว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนถูกโจมตีผ่านสื่อโซเชียลอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ชื่อเสียงเสียหาย ทั้งที่หลายประเด็นไม่เป็นความจริง พร้อมระบุว่าได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจนพบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งของผู้บริหารบางคน
นายสงคราม ยังประกาศชัดว่า เตรียมรวบรวมรายชื่อผู้ปกครองเพื่อขับไล่รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ราย ออกจากโรงเรียน โดยระบุว่าเป็น “เนื้อร้าย” ที่สร้างปัญหาและทำให้องค์กรเสียหาย พร้อมเรียกร้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เร่งตรวจสอบและดำเนินการให้ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้โรงเรียนเดินหน้าต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อ ดร.วิเชียร วาพัดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แต่ทราบว่าติดภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปเปิดคอมพิวเตอร์ของรองผู้อำนวยการผู้รับผิดชอบการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้เข้าแจ้งความว่าถูกกลั่นแกล้งแล้ว รวมถึงหัวหน้าระดับห้องเรียน EP ก็ได้แจ้งความเช่นกัน หลังมีการนำชื่อไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ จนส่งผลให้บรรยากาศภายในโรงเรียนยิ่งตึงเครียดมากขึ้น.