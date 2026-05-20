ชป.10 เปิดแผน “RIO 10 Ready” รับฤดูฝน 2569 ผนึกทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ำ ผู้ว่าฯ ลพบุรีมั่นใจ “เอาอยู่” น้ำไม่ท่วมซ้ำ

ลพบุรี - สำนักงานชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรม “RIO 10 Ready เตรียมพร้อมรับฤดูฝน 2569” บูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมรับมืออุทกภัย ภายใต้ 9 มาตรการบริหารจัดการน้ำของ กนช. ผู้ว่าฯ ลพบุรี เชื่อมั่นศักยภาพชลประทาน พร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และแผนบริหารจัดการน้ำครบวงจร มั่นใจลดผลกระทบประชาชนและมีน้ำต้นทุนเพียงพอช่วงฤดูแล้ง
วันนี้ (20 พ.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายองอาจ แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “RIO 10 Ready เตรียมพร้อมรับฤดูฝน 2569” เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ ณ อาคารภาณุสรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี
การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทั้งด้านแผนบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ การเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ บุคลากร ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำตาม “9 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2569” ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้งการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทาน การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และอาคารชลประทาน การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ
พร้อมกันนี้ ยังมีการสาธิตความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการสร้างการรับรู้และบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ลดความเสี่ยงจากอุทกภัย และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยภายหลังพิธีว่า จังหวัดลพบุรีให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ ยังขอให้ประชาชนชาวลพบุรีมั่นใจในขีดความสามารถของสำนักงานชลประทานที่ 10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนปี 2569 รวมถึงมีแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วยเหลือภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย