(คลิป)ญาตินำร่าง"น้องโรส" นิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์เสียชีวิตจากรถไฟชนรถเมล์ทำพิธีศพบ้านเกิด

อุบลราชธานี-แม่และญาติของอดีตนักศึกษาสาว ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เรียกร้องให้ ขสมก.ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยให้ดูแลคุณสมบัติของโชเฟอร์ ก่อนจะให้รับผิดชอบต่อหลายชีวิตที่เดินทางไปด้วย
ที่วัดสวนสวรรค์ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องโรส หรือ น.ส.วิภารักษ์ เผ่าภูรี อายุ 25 ปี นิสิตเก่าสาขาสื่อมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำงานกราฟิกในบริษัทแห่งหนึ่ง และเสียชีวิตจากกรณีรถไฟชนกับรถเมล์ที่กรุงเทพฯ มีหน่วยงานส่งหรีดมาเคารพศพ และมีเพื่อนบ้านมาช่วยกันจัดพิธีศพ
โดยจะตั้งบำเพ็ญกุศลรวม 3 วัน วันแรกนายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานท้องถิ่นจะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และทำการฌาปนกิจวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคมนี้
ด้าน น.ส.สาธินี วาที มารดาผู้เสียชีวิตระบุว่า อยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของผู้โดยสาร เพราะรถเมล์ประจำทาง ผู้เดินทางต้องฝากชีวิตไว้กับคนขับ ซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอในการนำพาคนที่โดยสารไปกับรถให้ถึงจุดหมายที่ต้องไป รู้อยู่แล้วตรงนั้นเป็นรางรถไฟ ทำไมขับรถขึ้นไปคร่อมอยู่บนรางรถไฟ เพราะเป็นทางให้รถไฟวิ่งไม่ใช่รถเมล์ ถ้าผ่านไปได้ก็ดี มันจึงไม่มีความปลอดภัยตรงนี้ และก่อนเกิดเหตุไม่มีรางบอกเหตุอะไร ทำให้ตั้งตัวรับไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาว
ส่วน น.ส.วิภาภรณ์ เผ่าภูรี ซึ่งเป็นอาของผู้เสียชีวิตเล่าว่า การเดินทางไปทำงานของหลานสาว ใช้การเดินทางทั้งรถจักรยานยนต์ รถเมล์ รถแท็กซี่ ขึ้นกับช่วงไหนเร่งรีบหรือไม่เร่งรีบ ส่วนที่มั่นใจว่าหลานสาวอยู่บนรถเมล์คันเกิดเหตุ เพราะมีการจ่ายค่าโดยสารผ่านแอฟมือถือ พร้อมมีการลงสตอรี่ว่าได้ขึ้นรถแล้ว จึงยืนยันว่าหลานสาวอยู่บนรถคันเกิดเหตุแน่นอนแล้ว
สิ่งที่อยากจะขอในตอนนี้คือ 1 นาทีของความมักง่ายของคุณ ทำลายชีวิต 10-20 ปีของหลานและอีกหลายคน 8 ชีวิตแลกกับ 1 นาที สละเวลาเพียง 1 นาที 8 ชีวิตจะไม่สูญเสียเลย