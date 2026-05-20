"โตโต้” ใช้หลักทรัพย์ 3 แสนประกันตัวสู้คดีต่อในชั้นฎีกา หลังถูกสั่งคุก 3 ปีไม่รอลงอาญา คดี ม.112

กาฬสินธุ์-ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษา คดี ม.112 “โตโต้ ปิยรัฐ” สั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา เจ้าตัวยื่นคำขอประกันตัว และปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลอนุญาตให้ใช้หลักทรัพย์ 3 แสนบาท ประกันตัวไปแล้วในช่วงก่อนเที่ยงวัน
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีของ “โตโต้” ปิยรัฐ จงเทพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน และอดีตนักกิจกรรมกลุ่ม WeVo ที่ถูกฟ้องในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) กรณีถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด-19 ริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และโพสต์ภาพป้ายในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
วันนี้( 20 พ.ค.)นายปิยรัฐ จงเทพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน โพสต์ผ่านเพจ “โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarat Chongthep” ระบุว่า ด่วน! วันนี้ (20 พ.ค. 69) เวลา 09.30 น. ที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดี ม.112 โตโต้ ปิยรัฐ โดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย 3 ปี ไม่รอลงอาญา
โดยคดีดังกล่าวศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สืบเฉพาะพยานโจทก์ และได้ตัดการสืบพยานจำเลยแม้จำเลยจะคัดค้าน และต่อมาได้พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์มีความน่าสงสัยก็ตาม ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการยื่นคำขอขอประกันตัว และปล่อยตัวชั่วคราว โพสต์โดยทีมงาน สส.ปิยรัฐ จงเทพ | 20 พ.ค. 69#โตโต้ปิยรัฐ #พรรคประชาชน..
ทีมข่าวได้เข้าไปที่ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบว่าคำพิพากษาดังกล่าว ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขึ้นนั่งบังลังค์เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ห้องพิจารณาบัลลังค์ที่ 7 โดยศาลมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดี ม.112 สั่งให้ นายปิยรัฐ จงเทพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน จำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา
ทั้งนี้รายงานแจ้งว่าภายหลังจาก ที่ สส.โตโต้ ได้ฟังคำพิจารณา มีท่าทางตกใจ หน้าเปื้อนยิ้ม จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัว สส.โตโต้ ไปคุมขังไว้ยังห้องขังศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้นล่าง โดย ทนายความได้เข้าไปขอคัดคำพิพากษา และเตรียมตัวยื่นคำขอประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราว รายงานแจ้งว่าในช่วงก่อนเที่ยววัน ศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวออกไป โดยใช้หลักทรัพย์จำนวนเงิน 3 แสนบาท โดยจะมีการต่อสู้ต่อไปในชั้นฎีกา