กองทัพเรือ ร่วม จ.ตราด จัดซ้อมแผนสาธารณภัยรับมือสถานการณ์ความไม่สงบแนวชายแดนเป็นวันที่ 2

ตราด - กองทัพเรือร่วมจังหวัดตราด จัดซ้อมแผนสาธารณภัยรับมือสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนเป็นวันที่ 2 จำลองเหตุข้าศึกยิง BM21 ตกใส่สะพานแม่น้ำตราดขาดเสียหาย ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สร้างความพร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 20 พ.ค.) กองทัพเรือ ร่วมกับอำเภอเมืองตราด ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ,โรงพยาบาลพระปิยมหาราช โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ,หน่วยกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ ตราด ,กู้ภัยหลักเกาะจังหวัดตราด ,มูลนิธิร่วมกตัญญูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดซ้อมแผนสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นวันที่ 2
โดยได้จำลองเหตุข้าศึกยิงจรวด BM21 ตกใส่สะพานแม่น้ำตราดจนขาดเสียหาย จนทำให้ประชาชนที่กำลังสัญจรอยู่สะพานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนขั้นตอนการกู้ภัย เริ่มจากอาสากู้ภัยในพื้นที่เข้าสำรวจจุดเกิดเหตุ พร้อมรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้กับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ จากนั้นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) กองทัพเรือได้เข้าตรวจสอบพื้นที่จุดที่จรวด BM21 ตก พร้อมทำการกั้นเขตจัดระเบียบพื้นที่รอบจุดที่จรวดตก ป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่อันตราย
ตามด้วยชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สวมชุด PPE และหน้ากากป้องกันสารพิษ เข้าตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมี สำรวจตรวจสอบตัวสะพานทั้งหมด ว่ามีจุดใดที่มีสารเคมี ส่วนผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่กับซากสะพานที่ถล่ม ชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ซึ่งเป็นหน่วยเชี่ยวชาญพิเศษ เข้าประเมินพื้นที่อย่างระมัดระวัง ก่อนจะกลับออกมาวางแผนใช้อุปกรณ์ตัดเจาะเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ใต้ซากสะพาน
ขณะเดียวยังเป็นการฝึกช่วยเหลือและเคลื่อนผู้บาดเจ็บใต้สะพานอีกนับสิบหลายผ่านทางเรือไปยังจุดปลอดภัย และส่งต่อผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลแม่น้ำตราด ซึ่งเป็นสะพานแม่น้ำตราด เป็นสะพานขนาด 4 เลน ที่เชื่อมต่อระหว่าง อ.เมืองตราดและ อ.คลองใหญ่
ทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าในวันที่ 22 พ.ค.นี้ พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2569 ในพื้นที่ จ.ตราด และเดินทางไปยังท่าเรือ ส.กฤตรวัณ อ.คลองใหญ่ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการฝึกการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่วิกฤต ประกอบด้วย จุดรวมพล จุดลงทะเบียนคัดกรอง และจุดพักคอย
รวมทั้งเยี่ยมชมการฝึกการบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมมสถานีต่างๆ ในการฝึกอีกด้วย