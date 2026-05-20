(คลิป)พบกะโหลกคนโผล่ป่าริมทางลำปาง-แจ้ห่ม ตร.ส่งพิสูจน์แล้วเป็นหญิงอายุ 25-40 เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ลำปาง – ชาวบ้านหาของป่าถึงกับผงะ พบกะโหลกศีรษะคนในป่าดอยผ่ากิ่ง ห่างถนนลำปาง-แจ้ห่ม(ขาล่อง)100 เมตร แจ้ง ตร.ตรวจสอบ-พิสูจน์ ล่าสุดพบเป็นกะโหลกผู้หญิงอายุระหว่าง 25-40 ปี คาดถูกของแข็งกระแทกเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
หลังจากชาวบ้านในหมู่บ้านวังเงิน ม.14 พบกะโหลกศีรษะคล้ายของมนุษย์ ในพื้นที่ป่าดอยผากิ่ง เมื่อ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา พ.ต.ต.ยน เตชะลือ พงส.เวร สภ.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเมื่อนำเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด สส.สภ.ทุ่งฝาย เข้าตรวจสอบ พบจุดเกิดเหตุอยู่ในป่าห่างจากถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ระหว่างกิโลเมตรที่ 23-24 ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ขาล่อง ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 100 เมตร
ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบกะโหลกศีรษะ 1 ชิ้น , ฟัน 2 ซี่(มีรอยอุดฟัน 1 ซี่) , เส้นผมจำนวนหนึ่ง , พระเครื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก 1 เหรียญพร้อมที่หนีบเสื้อ และ นาฬิกายี่ห้อ SPORT WEI-DASH สีเขียว 1 เรือน , รองเท้าลำลองแบบมีสาย ยี่ห้อ NONI SPORT
จากการสอบถามผู้พบเห็นคนแรกคือนางลี อายุ 60 ปี ชาวบ้านแม่ทะ ต.ทุ่งฝาย ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เวลาประมาณ 11.00 น. ตนได้ออกไปหาของป่า บริเวณดอยผากิ่ง บ้านวังเงิน และได้พบกะโหลกศีรษะคล้ายของมนุษย์ จึงรีบแจ้งตำรวจทราบ
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยว่า หลังจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจที่เกิดเหตุและนำสิ่งที่พบไปตรวจสอบแล้วนั้น บ่ายวันนี้จึงได้รับรายงานว่า กะโหลกที่พบเป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และบริเวณกะโหลกมีรอยกระแทก แต่ไม่ใช่การทุบตีแต่เป็นลักษณะตกเขาและศีรษะกระแทกของแข็ง อาจจะเป็นก้อนหิน ซึ่งบริเวณจุดที่พบเป็นภูเขาสูงชันและมีโขดหินทั้งขนาดใหญ่น้อยจำนวนมาก
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ประสานไปยัง สภ.ใกล้เคียง เพื่อให้ประกาศตามหาบุคคลสูญหายเป็นหญิง ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีหลักฐานทั้งนาฬิกา พระเครื่อง และรองเท้า สามารถแจ้งบุคคลสูญหายได้ที่ สภ.ทุ่งฝาย 054-825592