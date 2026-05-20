ส่งตัว“หมิงเฉิน ซัน”กลับคุมขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาแล้ว หลังอาการป่วยดีขึ้น

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ส่งตัว “หมิงเฉิน ซัน” ผู้ต้องหาชาวจีนตั้งคลังแสงซุกอาวุธสงครามกลางเมืองพัทยา กลับคมุขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาแล้ว หลังแพทย์ยืนยันอาการป่วยดีขึ้น
วันนี้ ( 20 พ.ค.) แพทย์โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ จ.ชลบุรี ได้อนุญาตให้ นายหมิงเฉิน ซัน ชาวจีนวัย 31 ปี ผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดหลังดัดแปลงบ้านเช่าใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้เป็นคลังแสงอาวุธสงครามกลางเมืองพัทยา กลังเข้าสู่การควบคุมตัวในเรือนจำพิเศษพัทยา แล้วหลังพบว่ามีอาการดีขึ้น
หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฯ เป็นการด่วนจากอาการป่วยฉุกเฉินชักเกร็ง เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์ร่วมคุมตัวเข้มตั้งแต่บริเวณด้านล่างจนถึงชั้น 2 โรงพยาบาล